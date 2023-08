W jaki sposób VPN może poprawić jakość grania? Korzyści na przykładzie CoD: Warzone i Modern Warfare 2

Większość użytkowników sieci VPN przekonuje się do tej technologii głównie ze względu na zwiększoną prywatność w internecie. To oczywiście doskonały powód, by zacząć korzystać z VPN-u, ale usługa oferuje wiele innych korzyści. Również graczom. Sprawdziliśmy zatem, w jaki sposób łączenie się z siecią poprzez VPN może pomóc fanom serii Call of Duty.

Warzone (2020) i Modern Warfare 2 (2022) to dwa popularne tytuły będące częścią kultowej już serii „strzelanek” Call of Duty, które zdołały przyciągnąć miliony graczy z całego świata. To, co łączy obie pozycje (poza tym, że należą do jednej franczyzy), to tryb multiplayer. Fani obu tytułów mogą rywalizować nie tylko z przeciwnikami sterowanymi przez AI, ale też z innymi graczami.

Problem w tym, że nawet według największych fanów serii CoD, tryb multiplayer w Warzone i Modern Warfare 2 jest bardziej frustrujący niż ekscytujący, a to za sprawą sposobu dobierania rywali. Gracze narzekają na zbyt wysoki poziom trudności w WZ i MF2 Sposób dobierania przeciwników w trybie wieloosobowym Warzone i Modern Warfare 2 zdaniem wielu pozostawia wiele do życzenia. Tytuły wykorzystują system SBMM (skill-based matchmaking). W tym systemie rywalizujący gracze są kojarzeni ze sobą na podstawie umiejętności wyliczonych dzięki poprzednio rozegranym meczom. W teorii brzmi to dobrze: bardziej zaawansowany miłośnik serii, który spędził wiele godzin w grze i ma na koncie setki pokonanych przeciwników, trafia na serwer z graczami podobnymi sobie. Dzięki temu gra zachowuje wzrastający poziom trudności i czynnik zaciętej rywalizacji. W praktyce sprawa nieco się jednak komplikuje. Doświadczeni gracze Warzone i Modern Warfare 2 narzekają, że poziom trudności na serwerach, do których są przydzielani, jest po prostu zbyt wysoki. Ponieważ ich umiejętności są zaawansowane, dołączają do gry z równymi sobie, a to tworzy rywalizację tak zaciętą, że aż zniechęcającą do dalszej rozgrywki. Innymi słowy: dla graczy z dłuższym stażem tryby wieloosobowe są frustrujące, a nie relaksujące. Wielu twierdzi, że chętnie skorzystałoby z opcji rozgrywania nieformalnych meczów w bardziej zróżnicowanych lobby po prostu dla zabawy, ale gry takowych nie oferują. Nawet nierankowane lobby wykorzystują SBMM. Dochodzi więc do sytuacji, w których doświadczeni gracze narzekają, że nie mogą grać ze swoimi mniej zaawansowanymi przyjaciółmi i bliskimi – ci trafiają bowiem na serwery o zawyżonym poziomie trudności, gdzie gra staje się dla nich po prostu frustrująca i nieprzyjemna. System SBMM jest wykorzystywany w wielu popularnych grach (m.in. Fortnite i Valorant). To dobre rozwiązanie szczególnie dla nowych graczy, którzy dopiero uczą się mechanik: mają oni szansę cieszyć się rozgrywką z innymi początkującymi. Przy braku SBMM byliby najpewniej od razu miażdżeni przez rywali z setkami godzin w grze na koncie. Jednak w przypadku CoD śruba została dokręcona zbyt mocno. Jak VPN może pomóc z zawyżonym poziomem trudności? System SBMM w Warzone i Modern Warfare 2 oblicza umiejętności graczy na podstawie wcześniej rozegranych meczów, ale lokalizacja także ma znaczenie. W jednym lobby często można znaleźć przeciwników niekoniecznie z tych samych krajów, ale z podobnych regionów geograficznych. Jaki ma to związek z VPN-ami? Ano taki, że serwer VPN umieszczony w odległym kraju jest w stanie zamaskować rzeczywistą lokalizację gracza i zmienić ją na inną. W praktyce znaczy to, że nawet grając w Polsce, dzięki sieci VPN można spróbować trafić do jednego lobby wraz z Amerykanami albo Koreańczykami. Teraz NordVPN z dużym rabatem + 3 m-ce ekstra. Skorzystaj! VPN oczywiście nie zmienia działania systemu SBMM i wyliczania poziomu gracza na podstawie jego przeszłych dokonań. Może jednak pomóc w sytuacji, gdy gra staje się frustrująca. Lobby nie może być bowiem puste. Jeśli brakuje rywali o podobnych umiejętnościach, gra dobierze brakujących uczestników losowo albo nawet zastąpi ich botami. A rywali brakuje często – przede wszystkim w nocy i wczesnym rankiem. To więc dobry czas, by rozegrać kilka nieformalnych meczów i nacieszyć się grą bez martwienia się o przeciwników, z którymi nie sposób wygrać. Tylko że granie po nocach nie jest zbyt zdrową strategią i na pewno nie wpływa korzystnie na życie osobiste i zawodowe. I tu właśnie z pomocą przychodzi VPN – dzięki niemu można ustawić swoją lokalizację w taki sposób, by wirtualnie „znaleźć się” tam, gdzie akurat panuje ciemna noc. Strategia ta jest często wykorzystywana przez fanów Warzone oraz Modern Warfare 2 i trudno się im dziwić – gry te po prostu nie oferują losowo dobieranych lobby, a nikt nie lubi przegrywać raz po raz.

