OnePlus Nord CE4 Lite 5G: nowa era przystępnych cenowo smartfonów w Europie

OnePlus Nord CE4 Lite 5G został wyposażony w baterię o pojemności 5110 mAh , co pozwala na długie godziny użytkowania bez potrzeby częstego ładowania. Dzięki technologii 80 W SUPERVOOC , urządzenie można naładować od 1% do 100% w zaledwie około 50 minut. To rozwiązanie stawia OnePlus Nord CE4 Lite 5G w czołówce smartfonów z szybkim ładowaniem, które do tej pory były zarezerwowane dla droższych modeli.

OnePlus zastosował również technologię Battery Health Engine, która przedłuża żywotność baterii, dostosowując prędkość ładowania do nawyków użytkownika. Wspomagana przez AI bateria zachowuje wysoką pojemność do 1600 cykli ładowania. Smartfon oferuje także funkcję ładowania zwrotnego o mocy 5W, co pozwala na doładowanie innych urządzeń, takich jak słuchawki douszne.

Ekran i wydajność: AMOLED 120 Hz i Snapdragon 695 5G

OnePlus Nord CE4 Lite 5G wyposażono w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED 120 Hz o szczytowej jasności 2100 nitów. Jest to pierwszy smartfon w tej kategorii cenowej oferujący technologię Aqua Touch, umożliwiającą obsługę urządzenia w deszczu lub przy wilgotnych dłoniach. To nowatorskie rozwiązanie zwiększa komfort użytkowania w różnych warunkach pogodowych.

Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon 695 5G, wspierany przez OnePlus Trinity Engine, co zapewnia płynną pracę nawet przy wymagających zadaniach, takich jak gry czy stabilne rozmowy. Urządzenie oferuje 8 GB pamięci RAM LPDDR4x oraz 256 GB pamięci wewnętrznej UFS2.2, z możliwością rozszerzenia do 2 TB za pomocą karty MicroSD. Dzięki technologii RAM-Vitalization, smartfon może obsługiwać do 26 aplikacji w tle, zapewniając płynne przełączanie się między nimi.

Możliwości fotograficzne: LYT-600 z OIS i innowacyjne funkcje bokeh

W zakresie fotografii OnePlus Nord CE4 Lite 5G nie ustępuje droższym modelom. Wyposażono go w obiektyw 50 MP z matrycą LYT-600 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Użytkownicy mogą skorzystać z 2-krotnego bezstratnego zoomu cyfrowego oraz przedniego aparatu 16 MP do selfie. Nowe funkcje bokeh i inteligentne wykrywanie krawędzi umożliwiają robienie jeszcze lepszych portretów.

Wytrzymała konstrukcja i odświeżony design

OnePlus Nord CE4 Lite 5G charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją i eleganckim designem, dostępnym w dwóch wersjach kolorystycznych – srebrnym (Super Silver) i niebieskim (Mega Blue). Wersja srebrna wyróżnia się metalicznym gradientem z lustrzanym efektem, podczas gdy niebieski wariant zachwyca intensywnością koloru, niespotykaną w poprzednich modelach OnePlus.

Smartfon działa na OxygenOS 14, oferującym liczne ulepszenia, takie jak odświeżone animacje, nowy pasek powiadomień oraz funkcję Smart Cutout do szybkiej edycji i udostępniania zdjęć.