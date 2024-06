Jakie konsole najnowszej generacji są dostępne w Empiku?

Rynek konsol do gier wideo od lat dynamicznie się rozwija i jest konkurencyjnym sektorem. Trudno jednak nie zauważyć, że kilku graczy ma na tym rynku wyraźną przewagę. Obecnie dominują trzy firmy: Sony, Microsoft oraz Nintendo. Każda z nich oferuje unikalne rozwiązania i różnorodne podejście do gier wideo. To tylko trzy marki, ale ich produkty różnią się na tyle, że jest w czym wybierać.

Wszystko czego możecie potrzebować znajdziecie w Empiku. Spójrzmy więc, jaka konsola będzie dla was najlepsza i na tej podstawie podejmijcie właściwy wybór!

Jakie konsole nowej generacji są dostępne w Empiku?

W ofercie Empiku znajdziemy modele od wszystkich trzech producentów. Oczywiście, nie chodzi tutaj o same konsole. Wybierając daną markę, decydujemy się też na jej ekosystem – mowa tutaj o akcesoriach, dodatkach i przede wszystkim grach. Sama konsola to przecież nie wszystko.

Zaczni jmy od PlayStation 5

Pierwszym dużym producentem jest oczywiście Sony, znane ze swojej serii PlayStation. To niemal symbol gamingu! Ich najnowsza konsola, PlayStation 5, wprowadziła rewolucyjne zmiany w grafice i szybkości działania, szczególnie w stosunku do czwartej generacji. Wszystko dzięki procesorowi AMD Ryzen i zaawansowanej karcie graficznej RDNA 2. Z miejsca czyni ją to jednym z najmocniejszych urządzeń dostępnych na rynku. Jeśli zależy wam na świetnej grafice, szybkości i płynności, to będzie to dobry wybór.

Sporym atutem PlayStation 5 jest szeroka biblioteka gier. Znajdziemy też w niej kilka tytułów na pełną wyłączność, chociażby doskonałego Marvel’s Spider Man 2. Ciekawie prezentuje się też kontroler DualSense, wyposażony w zaawansowane technologie haptyczne oraz adaptacyjne spusty. Dzięki tym funkcjom gracze mogą odczuwać różnorodne wibracje i zmienny opór spustów, co zwiększa realizm w grach i pozwala znacznie lepiej wczuć się w fabułę.

No dobrze, ale jaką wersję kupić? W Empiku znajdziemy dwa podstawowe modele – standardowy oraz Digital. Czym się różnią? Zwykły model PlayStation 5 to pełna wersja konsoli wyposażona w napęd optyczny Blu-ray. Dzięki temu możemy odtwarzać fizyczne kopie gier oraz filmy na nośnikach Blu-ray i DVD.

Nieco tańszą alternatywą jest PlayStation 5 Digital, czyli wersja konsoli pozbawiona napędu optycznego, przeznaczona wyłącznie do pobierania gier z PlayStation Store. Tracimy jeden system dystrybucji, ale jest za to taniej a samo urządzenie jest mniejsze.

A co z Xbox Series X/S?

Skoro było PlayStation to czas na konkurencję od Microsoftu, czyli równie kultowego Xboxa! Najnowsza generacja konsoli Xbox, obejmuje dwa modele: Xbox Series X oraz Xbox Series S. Zacznijmy od najważniejszego – są ze sobą kompatybilne. Nie ma gier, które zadziałają tylko na X albo tylko na S. Różnica jest na poziomie wydajności, ale pod względem systemu to te same konsole.

Dużym atutem jest z pewnością Xbox Game Pass, która zapewnia dostęp do biblioteki z setkami gier, w tym nowości dostępnych w dniu premiery. To usługa subskrypcyjna, która praktyczne może zastąpić zakup gier! W kwestii akcesoriów, Xbox Series X i S są natomiast kompatybilne z wieloma urządzeniami zaprojektowanymi dla wcześniejszych modeli, w tym z kontrolerami Xbox One, co ułatwia przejście na nową generację. Microsoft jest też całkiem otwarty na akcesoria od firm trzecich.

Co z tymi modelami? Na początek mamy Xbox Series X, flagowca od Microsoftu. To potężna konsola, które teoretycznie jest nieco mocniejsza od PlayStation 5. Przede wszystkim, zapewnia płynne działanie gier w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, z możliwością osiągnięcia nawet 120 klatek na sekundę w niektórych tytułach. To naprawdę sporo!

Xbox Series S to z kolei młodszy braciszek. Umożliwia nam płynne granie w 1440p i jest pozbawiony napędu optycznego. Jest trochę wolniejszy, ale bez problemu pogramy na nim we wszystkie dostępne gry. W zamiast jest oczywiście o wiele tańszy – to ciekawa budżetowa alternatywa.

GramTV przedstawia:

Została nam jeszcze ostatnia konsola nowej generacji, czyli Nintendo Switch. O ile Xbox i PlayStation uznać można za produkty dosyć podobne, to w przypadku Switcha byłoby to stwierdzenie absolutnie błędne. Gry Nintendo są niemal w całości ekskluzywne, a sam Switch jest hybrydą pomiędzy konsolą stacjonarną a przenośną.

Zacznijmy od największego atutu Nintendo Switch – Pokemony, Mario, Zelda, Metroid, Animal Crossing. To tylko część z absolutnie ekskluzywnych serii gier, których nie znajdziemy na innych konsolach. Konsola obsługuje jednak także popularne gry indie oraz duże produkcje, takie jak chociażby Wiedźmin 3.

W sprzedaży dostępne są trzy wersje tej popularnej konsoli. Zacznijmy od podstawowej. Składa się ona z trzech głównych komponentów: głównego tabletu z ekranem dotykowym, dwóch odłączanych kontrolerów Joy-Con oraz stacji dokującej. W trybie przenośnym konsola działa jako zaawansowany handheld a po podłączeniu do stacji dokującej, Nintendo Switch staje się tradycyjną konsolą stacjonarną, umożliwiającą grę na dużym ekranie telewizora.

Alternatywnie mamy znacznie tańszą wersję Lite. Zaprojektowana jest wyłącznie do gry w trybie przenośnym. Nie posiada odłączanych Joy-Conów ani możliwości podłączenia do telewizora. Wymagający gracze mogą wybrać za to wersję OLED, która poza funkcjonalnościami ze standardowej wersji, zapewnia lepszą jakość obrazu, oraz ma bardziej stabilną podstawkę do gry w trybie tabletop. Posiada także ulepszone głośniki i zwiększoną pojemność pamięci wewnętrznej.

Jaką konsolę wybrać?

Która konsola będzie najlepszym wyborem? Wszystko zależy od waszych indywidualnych preferencji. Zauważmy jednak, że wybór pomiędzy Xboxem a PlayStation nie będzie aż tak trudny jak pomiędzy Switchem a dowolną inną konsolą.

Warto zapoznać się dokładnie z ofertą każdego producenta, obejrzeć kilka filmów na YouTube i sprawdzić najciekawsze tytuły. Jedno natomiast jest pewne – każda z tych konsol gwarantuje świetną zabawę.