W co zaGRAMy we wrześniu 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Harry Potter: Quidditch Champions

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch

data premiery: 3 września

producent: Unbroken Studios

wydawca: Warner Bros. Games

Zaczynamy od stosunkowo nietypowej produkcji, która od momentu premiery będzie dostępna dla właścicieli PlayStation 5 także w usłudze PlayStation Plus. Mowa w tym przypadku o grze zatytułowanej Harry Potter: Quidditch Champions, która zabierze nas oczywiście do uniwersum wykreowanego przez J.K. Rowling, ale skupi się wyłącznie na rozgrywaniu meczu w Quidditcha. To oczywiście fikcyjna dyscyplina sportowa, w której naprzeciwko siebie stają dwie drużyny po siedmiu graczy w każdej. Harry Potter: Quidditch Champions pozwoli wybrać nam jedną z kilku dostępnych pozycji (ścigającego, szukającego, obrońcę i pałkarza). Mecze będziemy rozgrywać zarówno lokalnie przeciwko sztucznej inteligencji, jak i innym graczom za pośrednictwem internetu w lokacjach doskonale znanych fanom Harry’ego Pottera, jak i miejscach zaprojektowanych z myślą o grze Harry Potter: Quidditch Champions.

The Casting of Frank Stone

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 3 września

producent: Supermassive Games

wydawca: Behaviour Interactive Inc.

Zanim dane nam będzie zagrać w zbliżający się wielkimi krokami remake Until Dawn, którego debiut zaplanowano na 4 października, w sprzedaży pojawi się zupełnie nowy horror autorstwa studia Supermassive Games, czyli The Casting of Frank Stone. Autorzy wyżej wymienionej produkcji, a także The Quarry gier wchodzących w skład serii The Dark Pictures Anthology zabiorą nas do uniwersum znanego fanom sieciowego Dead by Daylight. Konkretniej przeniesiemy się do miasteczka Cedar Hills spowitego cieniem Franka Stone’a, gdzie wcielając się w członków grupy młodych przyjaciół spróbujemy odkryć sekrety wspomnianego miejsca. The Casting of Frank Stone skupi się przede wszystkim na opowieści, więc podczas rozgrywki zajmiemy się przede wszystkim eksplorowaniem mrocznych lokacji i dokonywaniem wyborów mających wpływ na dalszy przebieg zdarzeń.