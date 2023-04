W co zaGRAMy w maju 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Majówkę można spędzić na wiele różnych sposobów. Dla fanów strategii 4X osadzonych w fantastycznych światach, a w szczególności tych, którzy przepadają za serią Age of Wonders, wybór może być tylko jeden, bowiem na sam początek nadchodzącego miesiąca zaplanowano premierę Age of Wonders 4, czyli kolejnej odsłony popularnego cyklu od Triumph Studios. Warto w tym miejscu zauważyć, że Age of Wonders to druga część serii (pierwszą jest Age of Wonders: Planetfall), która nie debiutuje wyłącznie na PC, ale trafia również na konsole, oferując zarówno interfejs, jak i system sterowania dostosowany do kontrolera. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to otrzymamy ewolucję pomysłów znanych z poprzedniczek, ale twórcy wprowadzą także nowe rozwiązania, w tym zmodyfikowany system wydarzeń fabularnych, a także wiele opcji w zakresie konfigurowania własnego imperium.