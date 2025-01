W co zaGRAMy w lutym 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Tym razem czekać będzie mocny zestaw składający się przede wszystkim z Kingdom Come: Deliverance 2, Civilization VII, Monster Hunter: Wilds, Avowed i Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Kingdom Come: Deliverance 2

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 4 lutego

producent: Warhorse Studios

wydawca: Plaion

Jedną z najciekawszych premier lutego dla wielu graczy będzie z pewnością długo oczekiwany debiut Kingdom Come: Deliverance 2, czyli pierwszoosobowego RPG-a osadzonego w średniowiecznych Czechach. Mamy tutaj oczywiście do czynienia z kontynuacją (także pod względem fabularnym - przygody Henryka ze Skalicy zaczną się dokładnie w tym miejscu, w którym skończyła się historia opowiedziana “w jedynce”) hitu z 2018 roku. Tak, tak - aż tak długo musieliśmy czekać na sequel niesamowicie angażującej, oryginalnej, w pewnym sensie nietypowej i rozbudowanej produkcji. To właśnie ona została uznana przez sporą część fanów za najlepszego RPG-a ostatnich lat, więc nic dziwnego, że Warhorse Studios poszło za ciosem i przygotowało Kingdom Come: Deliverance 2. Produkcja zaoferuje znacznie większy świat, dojrzałą opowieść, rozbudowany system dialogowy, uproszczoną względem pierwowzoru (ale nadal wymagającą) walkę i wysokiej jakości grafikę. Jesteście głodni? Choć trochę?

Rogue Waters

platformy docelowe: Xbox Series X/S, PlayStation 5, Switch

data premiery: 4 lutego

producent: Ice Code Games

wydawca: Tripwire Interactive

Rogue Waters to udostępniona pierwotnie 30 września 2024 roku na Steamie turowa gra taktyczna z elementami rogue-like’a, która niebawem zostanie wydana także na konsolach Xbox Series X/S, PlayStation 5 i Switchu. Osadzona w pirackich klimatach produkcja autorstwa polskiego studia Ice Code Games zaoferuje możliwość wcielenia się w kapitana statku, który wspólnie ze swoją załogą będzie przemierzać proceduralnie generowane lokacje. To właśnie tam na naszych śmiałków czekać mają przygody zarówno powiązane z głównym wątkiem fabularnym, jak i misje poboczne. Co ciekawe jednak, poszczególne starcia z wrogami odbywać się będą nie tylko na wodzie, ale także na lądzie. Jako że - zgodnie z tym, o czym wspomniałem wcześniej - w Rogue Waters zaimplementowano elementy rogue-like’a, po śmierci stracimy część postępów, co zmusi nas do rozpoczęcia zabawy niejako od początku.