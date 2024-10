W co zaGRAMy w listopadzie 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

To będzie naprawdę dobry miesiąc, ba – nawet bardzo dobry – zadebiutują takie gry, jak np. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, LEGO Horizon Adventures czy Microsoft Flight Simulator 2024.

Planet Coaster 2

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 6 listopada

producent: Frontier Developments

wydawca: Frontier Developments

Jeśli marzyliście kiedykolwiek o tym, by zbudować własny park rozrywki, to z pewnością graliście w Planet Coaster z 2016 roku, które niebawem doczeka się pełnoprawnej kontynuacji. Za stworzenie drugiej odsłony cyklu ponownie odpowiada utalentowane studio Frontier Developments. Planet Coaster 2 nie będzie oczywiście rewolucją, ale ewolucją pomysłów opracowanych z myślą o ciepło przyjętym oryginale sprzed ośmiu lat. Zrobimy więc wszystko, aby przyciągnąć jak najwięcej turystów, korzystając z doskonale znanych oraz zupełnie nowych narzędzi, a także kosmetycznych dodatków. Sprawimy, że poszczególne atrakcje w Planet Coaster 2 będą doprawdy różnorodne, dzięki czemu zarobimy więcej pieniędzy i zaoferujemy potencjalnym klientom dostęp do kolejnych, niezwykle zwariowanych miejsc do odwiedzenia w naszym lunaparku.

Mario & Luigi: Brothership

platformy docelowe: Switch

data premiery: 7 listopada

producent: Nintendo

wydawca: Nintendo

Mario & Luigi: Brothership to z kolei, jak nietrudno się zresztą domyślić, kolejna gra opracowana wyłącznie z myślą o posiadaczach Switcha. Będzie to przygodówka akcji z elementami RPG i turowym systemem walki stanowiąca kolejną część serii zapoczątkowanej ponad 20 lat temu, w 2003 roku. Przeniesiemy się w niej do kolorowego świata Concordii składającego się z rozmaitych wysp umieszczonych na pełnym morzu. To właśnie tam pokierujemy zarówno Mario, jak i Luigim, biorąc udział w zupełnie nowej historii, podczas której ikoniczni bohaterowie trafią między innymi do tętniących życiem miast czy tropikalnych lasów deszczowych. Istotnym elementem zabawy będą oczywiście starcia z wrogami. Chcąc wygrać rozmaite bitwy konieczne okaże się używanie armaty Shipshape czy też unikatowych zdolności tytułowych bohaterów.