W co zaGRAMy w lipcu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Tony Hawk's Pro Skater 3+4

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch, Switch 2

data premiery: 11 lipca

producent: Iron Galaxy Studios

wydawca: Activision

Po wydanej w 2020 roku kompilacji Tony Hawk's Pro Skater 1+2 stanowiącej odświeżenie dwóch pierwszych odsłon kultowej serii, słuch o niej zaginął. Do czasu aż zapowiedziano kolejne remastery, które ujrzą światło dzienne już za kilkanaście dni. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 to pakiet umożliwiający sprawdzenie nowych wersji tak kultowych produkcji, jak Tony Hawk's Pro Skater 3 i Tony Hawk's Pro Skater 4, które pierwotnie debiutowały na rynku grubo ponad 20 lat temu. Poza tym, co oczywiste, a więc udoskonaloną grafiką, Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 zaoferuje nie tylko doskonale znane lokacje czy skaterów z pierwowzorów, ale także zupełnie nową zawartość. Dodatkowo zapowiedziano ulepszony system wykonywania tricków, multiplayer z funkcją cross-play, a także - jakżeby inaczej - możliwość zabawy w pojedynkę. W Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 nie zabraknie ponadto rozszerzonej ścieżki dźwiękowej.

Destiny 2: The Edge of Fate

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4

data premiery: 15 lipca

producent: Bungie

wydawca: Bungie

W lipcu powrócimy do Destiny 2, bowiem premierę będzie miał nowy dodatek zatytułowany The Edge of Fate (w polskiej wersji językowej - Na krawędzi). Bungie opowie nam zupełnie nową historię z akcją osadzoną na planecie Kepler umiejscowionej na skraju Układu Słonecznego. Chcąc odkryć prawdę, która na nowo zdefiniuje ich przyszłość, Strażnicy zmierzą się z zupełnie nowym zagrożeniem. Destiny 2: The Edge of Fate odda do naszej dyspozycji nowe rodzaje broni, w tym działo Relocator pozwalające na teleportację i umożliwiający manipulowanie otoczeniem Mattermorp. Na drodze Strażników staną między innymi diaboliczni korsarze Upadłych oraz charmy koboldów, czyli dronów Weksów. Warto wspomnieć, że w nadchodzącym DLC do strzelanki twórców Halo wprowadzone zostaną Szczeble świata - im wyższy poziom trudności, tym lepsze nagrody.