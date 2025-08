Najlepsze platformówki na rynku – 10 współczesnych mistrzów kultowego gatunku

Platformówki to jeden z najstarszych gatunków w branży, do dzisiaj silnie reprezentowany przez wiele gier. Które z nich są najlepsze?

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie lubi czasami poskakać cyfrowym bohaterem! Platformówki są z nami niemal od początku istnienia elektronicznej rozrywki i ciągle stanowią jeden z najpopularniejszych gatunków – ukochany przez najmłodszych, ale ze sporą widownią również wśród starszych graczy. W końcu mnóstwo w nich czystej radości z rozgrywki, a także wyzwania i kreatywności.

Oferta jest więc szeroka i pełna wspaniałych produkcji, zachwycających dynamiczną akcją oraz tym, co w tym gatunku zawsze było najważniejsze – ogromnymi pokładami kreatywnych pomysłów na mechaniki, świat i przede wszystkim level design. W końcu proste skakanie z miejsca na miejsce szybko się nudzi, a więc trzeba umieć to zrobić w unikatowy sposób.

Jako że platformówki pełne są wspaniałych gier uznałem, że skupię się tylko na współczesnych produkcjach, zostawiając klasykę na inną okazję. Dajcie znać w komentarzach jakie są Waszym zdaniem najlepsze platformówki.

10 najlepszych platformówek

10. The Plucky Squire

Zaczynamy od gry, którą warto nieco podpromować, bo w momencie premiery zabrakło jej widoczności oraz uznania. The Plucky Squire to bardzo urocza platformówka z niebywałą zdolnością do częstych i radykalnych zmian perspektywy. Większość rozgrywki odbywa się w dwóch wymiarach na kartach książki dla dzieci z klasycznym dla gatunku bohaterem. Twistem w rozgrywce jest fakt, że często możemy z niej wychodzić, aby przesunąć stronę lub wykonać jakieś zadanie na stole. To powoduje, że The Plucky Squire to gra pełna kreatywnych pomysłów, różnorodnej rozgrywki i ogromnej radości z samego obcowania z tym światem. Zdecydowanie zasługuje na więcej uznania.

9. Pizza Tower

W rankingu musiało znaleźć się kilka zaskoczeń i jednym z nich bez wątpienia jest obecność Pizza Tower. Gra dla wielu może być anonimowa lub mało znana. W Polsce nie jest ona szczególnie popularna, ale globalnie została doceniona i uznana za jedną z najlepszych współczesnych platformówek. W szczególności dla tych, którzy dobrze pamiętają stareńkie Wario Land. Pizza Tower to w zasadzie duchowy następca tego klasyka, który oferuje ekstremalnie dynamiczne poziomy i duży nacisk postawiony na maksymalizowanie wyników. To zapewniło grze sporą popularność oraz bardzo dobre recenzje. Nie jest to rozrywka dla każdego, bo bez wątpienia tempo może być niekiedy zbyt intensywne. Jeśli jednak szukasz podobnych doznań, Pizza Tower to idealny wybór.

8. Celeste

Teraz kolejna, mocno nietypowa platformówka – 2D, pixel art i mnóstwo wymagających poziomów. Lekko nie będzie, ale Celeste oferuje coś w zamian. Największą atrakcją gry jest ogromna satysfakcja płynąca z pokonywania kolejnych plansz oraz wspinanie się po tytułowej wieży. Na końcu czeka coś więcej niż prosta rozrywka. Pamiętajmy, że mówimy o produkcji z dużym naciskiem na fabułę oraz walkę protagonistki z jej wewnętrznymi demonami. Bez wątpienia nie jest to platformówka dla dzieci, a dla dojrzałego odbiorcy, który chce nie tylko poskakać i sprawdzić swoją zręczność, ale też doświadczyć ambitnej opowieści. Pod tym kątem Celeste to prawdziwy klasyk gatunku.