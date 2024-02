Usługi subskrypcyjne na zakręcie! Game Pass zwalnia, a konkurencji brak

Nawet jeśli przyjmiemy, że growe odpowiedniki Netflixa to niekwestionowana przyszłość branży elektronicznej rozrywki, wcale nie oznacza to stałego i dynamicznego wzrostu. Wręcz przeciwnie, da się zauważyć, że idzie spowolnienie, głównie związane z kwestiami dosyć oczywistymi. Nadal jednak ciężko wnioskować, że usługi subskrypcyjne nie mają przyszłości. Wydaje się, że jest wręcz przeciwnie, a to oznacza działania największych branżowych graczy celem pokonania przeszkód. To może doprowadzić do bardzo dużych ruchów, włącznie z takimi, które można uznać za wręcz szokujące. Zacznijmy jednak od kilku liczb.

Microsoft może się pochwalić ogromnym wzrostem liczby subskrybentów Game Passa w 2023 roku. Jest to jednak wzrost głównie papierowy, wynikający ze zmiany nazwy usługi Xbox Live Gold na Game Pass Core. James McWhirter, starszy analityk branżowy w Omdia przekazał redakcji serwisu IGN, że według wyliczeń jego pracodawcy realny wzrost Game Passa w 2023 roku to 13% przy tempie 15% rok wcześniej. To wszystko mimo dużych premier na wyłączność jak Starfield, Hi-Fi Rush, Age of Empires IV (konsole) czy Forza Motorsport. McWhirter szacuje, że 55% wszystkich subskrybentów posiada multiplatformową wersję Ultimate, która pozwala korzystać z usługi na konsoli, PC oraz urządzeniach mobilnych w ramach streamingu.

W tym samym momencie ciężko mówić o znaczącym wzroście u konkurencji. W zeszłym roku nie powstała żadna duża alternatywa, nawet dla mniejszych usług jak EA Access czy Ubisoft+. Trudno się temu dziwić słysząc jakie słowa padają z ust Straussa Zelnicka, CEO Take Two Interactive w kontekście wydawania dużych gier w dniu premiery w usługach subskrypcyjnych: