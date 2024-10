Nadchodzi “kosmiczny” dodatek do Hearthstone. Poznaj Bezkresną ciemność

Blizzard ujawnia szczegóły nowego rozszerzenia do Hearthstone.

Nadchodzi trzecie i ostatnie rozszerzenie Hearthstone w tym roku, zatytułowane Bezkresna ciemność. Premiera dodatku odbędzie się 5 listopada, a gracze otrzymają aż 145 nowych kart do swoich talii. Ujawniamy temat wiodący tego rozszerzenia oraz specyfikę nowych kart. Pojawił się też pierwszy zwiastun dodatku.

Nadchodzi “kosmiczny” dodatek do Hearthstone

Jak opowiada o nowym dodatku Blizzard na swojej oficjalnej stronie tym razem wyruszamy w kosmos. Draenei, zmuszeni do ucieczki przed Płonącym Legionem, przemierzają kosmos w poszukiwaniu nowego domu. Gracze będą mogli zbudować własny Statek kosmiczny, wykorzystując nową mechanikę, w której Fragmenty statku zniszczonych stronników zasilą ich Statek kosmiczny, gotowy do odpalenia za 5 kryształów many.