Szalone prognozy na 2025 rok, które… mogą się sprawdzić

W branży dzieje się dużo, zwłaszcza że jesteśmy w trakcie (mówi się jednak o końcu) poważnego kryzysu. Jedni więc podupadają, inni stają nowymi gwiazdami. Kryzys ma też to do siebie, że redefiniuje rynek, wprowadzając liczne zmiany. Dzisiaj mogą być dla nas szokujące, ale za kilka lat będą standardem.

W związku z tym zapraszam na przegląd szalonych, ale też bardzo realnych prognoz na 2025 rok. A Wy macie swoje?

Chiny staną się topowym producentem gier AAA

Ambicje chińskiej branży gamedev sięgają bardzo daleko. Do tej pory Państwo Środka robiło duże interesy w sektorze mobilnym. Teraz czas na obszar wysokobudżetowy. Już zeszłoroczne Black Myth: Wukong pokazało kierunek rozwoju. Jeśli myślicie, że na tym koniec, jesteście w błędzie. Tylko w tym roku powinniśmy otrzymać minimum trzy duże produkcje. Najciekawiej zapowiada się Where Winds Meet, RPG w X-wiecznych Chinach, który pojawi się na PC i PlayStation 5. Na tych samych platformach, w dodatku za darmo, zagramy w Ballad of Antara. To będzie free2play, a więc jeśli chwyci, zarobi fortunę.

O potencjale chińskiego gamedev-u dobrze wie Sony, które od dłuższego czasu rozwija inicjatywę China Hero Project, w ramach której wspiera producentów z Państwa Środka. Obecnie w programie znajdziemy kilka bardzo ciekawie wyglądających gier, między innymi Lost Soul Aside (trzeci duży tytuł w tym roku) oraz Convallaria, The God Slayer czy Brocade-Clad Guard. To zapewnia PlayStation nowe tytuły na wyłączność oraz bardzo silną pozycję na ogromnym i bardzo chłonnym rynku. Nie zapominajmy też o WUCHANG: Fallen Feathers, które trafiło do portfolio 505 Games. Wszystkie te gry wyglądają bardzo ciekawie, chociaż złośliwi powiedzą, że są na jedno kopyto. Na różnorodność pewnie jeszcze przyjdzie czas.

Wojna konsolowa dobiegnie końca

To, że Microsoft idzie coraz mocniej w stronę gier multiplatformowych nie jest żadną tajemnicą. Zeszły rok przyniósł radykalną zmianę strategii. Obecnie wszystko ma być Xboksem, nawet Switch i PlayStation. Mówi się, że gigant z Redmond ma być jednym z największych wydawców na nowej platformie Nintendo, gdzie mamy zagrać w Halo Master Chief Collection czy Microsoft Flight Simulator. Insiderzy twierdzą też, że niedługo na PlayStation 5 zawita Hellblade II czy seria Gears of War. Nie ma wątpliwości, że czasy rywalizacji na tytuły ekskluzywne dobiegają końca. Czym teraz chce rywalizować Microsoft? Przede wszystkim Game Passem oraz… grami. Tyle, że one same z siebie mają zarabiać, a nie ściągać ludzi do Xboksa.