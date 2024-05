Sprawdzamy ASUS GeForce RTX 4070 Super TUF OC - GPU do 1440p

ASUS GeForce RTX 4070 Super TUF OC to przede wszystkim cicha karta graficzna, która w pełnym obciążeniu nie przekracza 33 dBA, utrzymując temperaturę rdzenia poniżej 63 stopni Celsjusza przy wentylatorach rozkręconych na 1500 RPM.

To oznacza, że mamy do czynienia z dopracowaną, a przy okazji niezbyt krzykliwą stylistycznie konstrukcją, która oferuje kulturę pracy zbieżną z najlepszymi edycjami na rynku.

ASUS GeForce RTX 4070 Super TUF OC – czy 12 GB VRAM to dobry pomysł?

Wokół pamięci wideo w kartach graficznych toczą się zawsze gorące dyskusje, bo tej może kiedyś okazać się za mało.

Po jakim czasie, w ilu przypadkach, na jakich ustawieniach? Te pytania potrafią zrobić niezły mentlik w głowie, szczególnie gdy nie jest się za bardzo zagłębionym w sprzęt PC.

Dla mnie najlepszym wyznacznikiem optimum jest ilość pamięci operacyjnej w najnowszych konsolach, bo to pod ich możliwości wiele nadchodzących nawet za parę lat gier jest pisanych.

Wiadomo, że dysproporcje w samej mocy obliczeniowej pomiędzy PC a konsolami są duże, niemniej użycie VRAM będzie wyglądać podobnie.

W związku z tym 12 GB VRAM nie wydaje mi się dużym problemem, szczególnie z DLSS w akcji, który z pomocą inteligentnego skalowania zmniejsza jeszcze apetyt na pamięć.

W idealnym świecie mielibyśmy tutaj 16 GB, niemniej w przypadku tego GPU ogranicza nas 192-bitowa magistrala i układ pamięci. Jedyną opcją byłoby zaimplementowanie 24 GB, co jest nielogiczne.

Warto przy tym pamiętać, że porównywanie przepustowości pamięci między generacjami nie ma większego sensu, bo zmieniają się także ilości cache, więc efektywność architektury wobec węższej magistrali będzie także inna.

Bezpośrednia odpowiedź na RX 7800 XT

AMD przez jakiś czas eksploatowało rynkową lukę między RTX 4070 a RTX 4080, oferując słabszy chip od RTX 4080, ale w towarzystwie 16 GB VRAM.

RX 7800 XT zyskał więc całkiem sporą popularność jak na grafikę od AMD, na co odpowiedzią była konsekwentna strategicznie decyzja NVIDIA o zalaniu rynku nowymi modelami.

Rozbicie się w segmencie na parę jednostek daje w końcu znacznie więcej grafik na rynku, bo wszyscy partnerzy jak ASUS są zaangażowani w ich produkcję i reklamę.

To przekłada się na ich widoczność zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych, dzięki czemu propozycje od AMD mogą przepaść w Zielonym tłumie.

NVIDIA już w serii 2xxx zaczęła SUPER’owy trend, który poprzedzało Ti, choć te na rynku pojawiało się w bardziej zróżnicowany sposób.

Pomimo początkowo chłodnego odbioru, szczególnie RTX 2080 Super, rynek musiał dobrze odebrać odświeżenie, bo wciąż obserwujemy ten trend u obu wiodących producentów.

Największym atutem RTX 4070 Super wobec czegokolwiek od AMD są technologie NVIDIA, czy wspominany już DLSS oraz cały wachlarz wsparcia dla aplikacji profesjonalnych za pośrednictwem sterownika STUDIO.

Można też liczyć na to, że w przyszłości funkcjonalności będzie jeszcze więcej, mając w tyle głowy zaawansowane technologie AI, w których NVIDIA wiedzie prym i AMD jej raczej nie dogoni.

Oprócz tego grafiki od Zielonych są z założenia bardziej efektywne prądowo, co przekłada się często na niższe temperatury, a przez to też głośność w obciążeniu.

220 W to nie jest wysoka wartość, więc może się w wielu przypadkach obyć bez zmiany zasilacza przy ulepszaniu PC. W zestawie jest przejściówka, jako że w wersji SUPER mamy już złącze 16-pinowe.

Czy to dobry wybór? Sam w sobie tak, jednak nad umiejscowieniem portu już się zastanawiam, bo jest praktycznie pośrodku karty.

Konstrukcja i wymiary

Tak jak już wspominałem we wstępie, edycja TUF Gaming jest utrzymana w stonowanym stylu, który spodoba się minimalistom.

Wciąż mamy jednak do czynienia z produktem w klasie premium, więc obudowa oraz backplate są wykonane z metalu.

Sama karta zajmuje nieco ponad trzy sloty przy długości 301 mm, więc zmieści się nawet do mniejszych obudów

Za chłodzenie rozbudowanego radiatora odpowiadają trzy wentylatory Axial-tech, z czego dwa boczne obracają się w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Środkowy działa do nich przeciwbieżnie, co poprawia efektywność i zmniejsza turbulencje.

Do 50 stopni Celsjusza na rdzeniu chłodzenie nie da o sobie znać, gdyż uruchamia się dopiero po przekroczeniu progu 55 stopni Celsjusza.

Obok złącza 16-pin znalazł się fizyczny przełącznik BIOS, który pozwala wybierać między trybem wydajności a cichym.

Testy przeprowadzałem w tym pierwszym, który i tak sam w sobie był cichy, nie przebijając się znacznie nawet podczas obciążenia.

Jeszcze większe rozleniwienie wentylatorów powodowało obniżenie zegarów, choć niezbyt drastyczne, więc jest to sensowna opcja praktycznie dla każdego.

Nie jestem w stanie powiedzieć, jaki tryb był ustawiony fabrycznie, bo sampel był już otwierany, niemniej życzyłbym sobie startu z tego cichego.

W końcu droższy sprzęt PC kupuje się między innymi dlatego, żeby mniej go słyszeć w obciążeniu, a tryb Performance powinien być świadomym wyborem użytkownika, który na wyższą głośność jest gotowy.

Podsumowanie

ASUS GeForce RTX 4070 Super TUF OC wyszedł w testach bardzo przyzwoicie, oferując przemyślaną, sprawdzoną konstrukcję z wysoką kulturą pracy.

Jest to obarczone wyższą ceną, niemniej dla poszukujących ciszy działania alternatywy nie są bardzo oddalone.

W związku z tym kwestią pozostanie stylistyka i Twoje przekonanie do producenta, bo z perspektywy testera nie znalazłem tutaj ewidentnych wad.

