Spaghetti z The Legend of Zelda

Co łączy świat gier z pysznym, włoskim spaghetti? The Legend of Zelda! Poznajcie przepis na danie, którym zajadał się główny bohater, Link, w przerwie od wypełniania życiowych misji.

Znajdź chwilę na pyszny posiłek, zanim uratujesz świat

Kto z Was zna przygodową grę akcji od Nintendo - The Legend of Zelda? Główny bohater, Link, musi odzyskać cenny przedmiot, który nazywany jest Triforce of Wisdom. Co więcej, tytułowa księżniczka czeka na ocalenie. Choć Link ma sporo do zrobienia, w trakcie rozgrywek znalazł czas na pyszne posiłki. Jednym z nich było spaghetti. Dziś przychodzimy z przepisem inspirowanym tą grą i liczymy na to, że tak, jak Link, znajdziecie chwilę dla siebie. Z podanych proporcji przygotujesz makaron dla kilku osób.