Suflet serowy z Pięknej i Bestii

Piękna i Bestia to prawdziwy, Disneyowski klasyk. Z pewnością wielu z Was kojarzy tę historię, ale co z serowym sufletem… być może nie dostrzegliście go między kolejnymi wątkami tej wzruszającej historii. No cóż, dziś nadrobimy zaległości przepisem na suflet serowy z tej wzruszającej bajki!

Pamiętasz tę scenę z Pięknej i Bestii? Bella, która zmuszona była pogodzić się z nową rzeczywistością, starała się uczestniczyć w życiu zamku. Jedną z czynności, w której się odnalazła, było gotowanie z pozostałymi domownikami. Mowa o Pani Imbryk oraz Imbryczku. W jednej scenie wspólnie przygotowywali serowy suflet. To danie było wyjątkowo lekkie i puszyste, nie wspominając o smaku, który trafił w gusta bohaterów. Przygotowanie sufletu wydaje się dość skomplikowanym wyczynem, jednak korzystając z tego przepisu - z pewnością zagości na Twoim talerzu na dłużej. Z dosłownie kilku składników, jesteśmy w stanie wyczarować coś niesamowitego, co może stanowić także dodatek do mięs czy ryb. Zaczynajmy!



Składniki: 0,5 łyżeczki soli;

0,5 łyżeczki pieprzu;

2 szklanki zimnego mleka;

2 szklanki startego, żółta sera;

5 jajek;

6 łyżek mąki tortowej;

6 łyżek masła;

natka pietruszki Sposób przygotowania: Zacznij od rozgrzania piekarnika do 200 stopni. W kąpieli wodnej roztop masło i tuż po uzyskaniu płynnej konsystencji, dodawaj mąkę, cały czas mieszając. Całość podgrzewaj, dodając powoli mleko. Tutaj nadal pamiętamy o energicznym mieszaniu. Tym sposobem, uzyskamy przepyszny sos beszamelowy. Jeśli okaże się zbyt gęsty, warto dodać jeszcze odrobinę mleka. Pamiętajmy, że idealna konsystencja to ta, która przypomina gęstszą śmietankę. Jeśli sos jest już gotowy, możemy odłożyć naczynie na bok i doprawić je w końcu solą oraz pieprzem.

