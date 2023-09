Nintendo nie ma w planach dodatku do gry Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo poinformowało, że The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nie otrzyma żadnej dodatkowej zawartości.

Producent Zeldy, Eiji Aonuma, potwierdził tę decyzję, stwierdzając, że w świecie Tears of the Kingdom po prostu „zrobił wszystko”, co mógł. Także Hidemaro Fujibayashi, powiedział, że chociaż myślał już o tym, jaka powinna być „kolejna fajna przygoda” dla serii Zelda, nie wie jeszcze, jaką formę może przybrać.