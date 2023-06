Illumination i Nintendo podobno dogadują szczegóły filmu The Legend of Zelda

Według na razie niepotwierdzonych doniesień Illumination i Nintendo są bliskie sfinalizowania umowy dotyczącej produkcji filmu The Legend of Zelda. W tej chwili nie ma mowy o jakichkolwiek szczegółach, ale jeśli umowa rzeczywiście jest prawie sfinalizowana, to wkrótce może się to zmienić.

Takie doniesienie chyba nikogo nie dziwi. Do tej pory można było się zastanawiać, na którą grę postawią tym razem obie firmy, ale seria The Legend of Zelda była oczywiście jednym z najmocniejszych kandydatów. Nikomu nie trzeba zapewne przypominać, że wspólny projekt Illumination i Nintendo pod nazwą The Super Mario Bros. Movie zarobił już górę pieniędzy, a jest na rynku naprawdę niedługo. Zaangażowane strony sugerowały wcześniej zrobienie większej liczby filmów, zwłaszcza z innymi markami Nintendo i wygląda na to, że to tylko kwestia czasu.