Słuchawki ASUS ROG Delta II - gdy lubisz mieć dwa źródła w jednym

Jednoczesna obsługa Bluetooth do odbierania telefonu i bezprzewodowej łączności z komputerem czy konsolą pozwala praktycznie nie ściągać ich z głowy.

Delty II w moim subiektywnym odczuciu nie przypominają charakterystyką dźwięku typowych, basowych słuchawek dla graczy, do których niektórzy są już mocno przyzwyczajeni.

Z perspektywy ich ceny ma to sens, więc tym bardziej byłem ciekaw, za co przyjdzie zapłacić ponad 900 zł.

Tutaj zamiast “uśmiechu Mariana” na wykresie częstotliwości mamy coś znacznie bardziej zbliżonego do krzywej Harmana, więc dźwięk jest dość analityczny i nastawiony na reprodukcję.

Górnym rejestrom zdarzały się czasem pisknięcia, ale nie były to częste przypadki i występowały na wysokiej głośności ogólnej.

Można więc w skrócie powiedzieć, że pod względem dźwięku mamy bardziej możliwość obserwowania małych subtelności niż potężnych efektów i ogólnie zrównoważone brzmienie.

Wydaje mi się, że w grach to znacznie bardziej przydatne, bo wiele efektów dźwiękowych się w nich na siebie podczas akcji nakłada, co dla mniej precyzyjnego sprzętu mogłoby się okazać zbyt trudne do przekazania.

W takich momentach na pewno nie chce się stracić możliwości lokalizacji dźwięku, z którą 50-milimetrowe przetworniki Delt II radzą sobie dzięki temu strojeniu bez problemu.

Co ważnie, charakterystyka dźwięku jest najlepiej odczuwalna w trybie przewodowym. Na BT i 2,4 GHz jest lekko inaczej, bo przetworniki nie są napędzane już kartą dźwiękową, która nie zależy od akumulatora.

A jak już o nim mowa, według producenta przy wyłączonym podświetleniu RGB i głośności na połowie headset powinien wytrzymać 110 godzin.

W praktyce po około 30 godzinach słuchania blisko maksymalnej głośności warto już je podładować, choćby dla świętego spokoju.

Raz na 3-4 dni to nie jest jakiś kłopotliwy wynik, a warto przy tym pamiętać, że cała konstrukcja waży tylko 318 g.

W zestawie mamy zapasowy zestaw wygodnych nausznic, przewód 3,5 mm, mikrofon, USB-C na USB-A do ładowania i dwa adaptery.

Nie ma tu żadnego pokrowca czy torebki podróżnej, co byłoby ładnym gestem.

Codzienność z ASUS ROG Delta II jest komfortowa

Korzystając z Delt II stale przez ostatnie trzy tygodnie mogę śmiało powiedzieć, że zaliczają się raczej do tych wygodniejszych słuchawek.

Jeżeli masz większą głowę, ten model też będzie miał sporo sensu. Gorzej jednak przy osobach o mniejszych czerepach. Wówczas regulacja może być niewystarczająca w dół.

Przy samym użytkowaniu złapałem się na tym, że do rozmów potrzebuje do słuchawek mikrofonu, więc musiałbym z nim paradować po mieście, co wygląda dość komicznie.

W domu problemu nie ma i wydaje mi się, że to jest główne założenie tego headsetu.

Muszę jednak przyznać, że dorzucenie na muszle od Bluetooth jakiegoś podstawowego, zintegrowanego mikrofonu do rozmów, gdy się boom’a nie ma, byłoby doskonałym ruchem.

A jak już przy muszlach jesteśmy, to na nich w bardzo sensowny sposób rozwiązano sterowanie oboma trybami, rozdzielając je między nimi.

Można więc za pomocą przycisku uruchomić sam Bluetooth i ograniczyć się do niego lub dołożyć jeszcze z drugiej strony źródło na 2,4 GHz, cechujące się niższym opóźnieniem.

Nie miałem żadnego problemu z przyzwyczajeniem się do tego rozwiązania, więc mogę śmiało chwalić za ergonomię.

Podsumowanie

Z perspektywy gracza, który wyrastał na regularnym Hi-Fi, ten headset jest ruchem w dobrym kierunku zarówno pod względem brzmienia, jak i funkcjonalności.

To jest właśnie odwieczna batalia między tymi frakcjami w świecie audio i dziś mam wrażenie, że dochodzi do pewnego porozumienia ze strony ASUSA.

Wydaje się, jakby konstrukcja strojeniem puszczała oko audiofilom, jednocześnie dodając do tego gamingowy sznyt i wygodę użytkowania bez przewodu.

Kwestią jak zawsze pozostanie cena, która jest dość wysoka, choć rozsądna wobec konkurencyjnych rozwiązań czołowych marek.

#reklama