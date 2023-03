Skandaliści i aferzyści, czyli najbardziej kontrowersyjne gry w historii - ranking TOP 10

To będzie bardzo gorący i wzbudzający emocje ranking. Przyjrzymy się w nim najbardziej kontrowersyjnym grom komputerowym. Wyjątkowo nie będę się ograniczać tylko do trzech ostatnich generacji. Tym razem spojrzymy nieco mocniej w przeszłość, bo kontrowersje branża wzbudza niemalże od zawsze.

Ranking będzie specyficzny, ponieważ chciałem umieścić w nim minimum po jednej grze z każdego okresu w historii. Chciałem też, aby zestawienie było różnorodne, a więc pojawią się gry, które w swoim czasie przełamywały nowe bariery. Nawet kolejność jest mniej więcej od najstarszych do najnowszych. Stąd więc chociażby brak głośnego w swoim czasie Soldier of Fortune. Gra słynęła z brutalności, ale wcześniej podobne kontrowersje wzbudzał już Mortal Kombat.

A jakie są Waszym zdaniem najbardziej kontrowersyjne gry? A może grając w jakiś tytuł czuliście niesmak? Dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie.

Custer’s Revenge

Zaczynamy od ogromnego skoku w przeszłość, aż do 1982 roku! Pomysł na tę grę jest, mówiąc delikatnie, niepokojący. Głównym celem jest łapanie i gwałcenie indiańskich kobiet. Gracz sterował przy tym mężczyzną z kapeluszem i sporej wielkości przyrodzeniem na wierzchu. Już sama erotyczna tematyka wzbudza kontrowersje. Inna sprawa to przedmiotowe wykorzystywanie kobiet, przez które wiele środowisk protestowało przeciwko Custer’s Revenge. Pojawiły się nawet pozwy przeciwko wydawcy, firmie American Multiple Industries. Po roku od debiutu pod naporem krytyki gra została nawet wycofana ze sprzedaży. Twórcom to jednak wielkiej różnicy nie zrobiło, bo do tego czasu udało się sprzedać aż 80 tysięcy kopii, co jak na realia Atari 2600 było bardzo dobrym wynikiem. Oczywiście spory w tym udział miały kontrowersje.

Wolfenstein 3D

Przenosimy się do 1992 roku, kiedy światem gier wideo wstrząsnęła głośna premiera Wolfenstein 3D. Nowy tytuł niezwykle wówczas popularnego id Software rozdrapał wiele ran i pokazał rzeczy, których wówczas nikt się po grach nie spodziewał. Pierwsza sprawa to brutalność, w latach 90-tych ciągle budząca liczne kontrowersje, zwłaszcza w “grach dla dzieci”. Jeszcze większy szok wywołała jednak otoczka. Kolejne poziomy to nazistowska forteca, pełna ich symboli ze swastyką na czele. Do tego wszystkiego finałowy boss, czyli Hitler, czy to “normalny” czy w wersji robotycznej. W 1992 roku wywołało to ogromne oburzenie, które przy okazji zapewniło Wolfenstein 3D sporo rozgłosu. Dzięki temu że jak na swoje lata była to bardzo dobra gra, pamięć o niej przetrwała do dzisiaj.

Leisure Suit Larry

Jak jest skandal to musi być też Larry. Powstała pod koniec lat 80-tych seria przygodówek szokowała od pierwszej części seksualnością oraz przedmiotowym wykorzystywaniem kobiet. W czasach, w których głównymi odbiorcami gier wideo były dzieci, takie rzeczy były niedopuszczalne. Nic dziwnego, że w kilku krajach Leisure Suit Larry było nawet banowane. Co ciekawe ta przaśna przygodówka dzisiaj wydaje się bardzo luźna w porównaniu z innymi grami o tematyce erotycznej, na przykład polskim Lust from Beyond. Kiedyś jednak czasy były zupełnie inne. Co ciekawe twórca marki, designer Al Lowe, odszedł w 2013 roku z Replay Games, które miało zajmować się dalszym rozwojem serii. Powód? Sex skandal z prezesem spółki w roli głównej. Jakoś to do tej historii pasuje.