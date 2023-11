YouTube wzmacnia ochronę przed blokowaniem reklam. Walka z adblockami

YouTube oficjalnie rozpoczyna walkę z blokowaniem reklam na skalę globalną. Jak podaje serwis The Verge, menadżer ds. komunikacji w korporacji, Christopher Lawton, przekazał dziennikarzom, że głównym celem tych działań jest zwiększenie świadomości wśród użytkowników serwisu na temat sposobu jego działania oraz – jak nietrudno się domyślić – przekonać ich do rezygnacji z blokowania reklam (czyli używania wtyczek typu adblock) lub (najlepiej) do wykupienia pakietu YouTube Premium.

YouTube rozpoczyna globalną walkę z blokowaniem reklam

Trzeba przy tym wszystkim zaznaczyć, że korporacja rozpoczęła tę walkę już w czerwcu bieżącego roku – wówczas był to jednak niewielki eksperyment, aczkolwiek użytkownicy zaczęli zauważać komunikaty mówiące, iż odtwarzane wideo jest zablokowane dopóki YouTube jest na liście dozwolonych stron lub adblock jest wyłączony. Pod tą informacją znajdziemy oczywiście dwa przyciski: jeden zezwalający na reklamy lub drugi zachęcający do wypróbowania YouTube Premium.