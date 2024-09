Savio Phenix - test budżetowej klawiatury mechanicznej

Mała i niedroga klawiatura mechaniczna? Bardzo chętnie! Testujemy Savio Phenix, kompaktowy i wszechstronny model.

Kilka słów wstępu

Zacznijmy od jednej bardzo ważnej rzeczy – Savio Phenix jest modelem budżetowym. Kosztuje nieco ponad 200 zł! Mimo to, specyfikacja nie bardzo wskazuje na model budżetowy, zastosowano tu sporo rozwiązań znanych raczej z produktów premium. Spójrzcie zresztą sami:

Układ klawiatury - US (82 klawiszy)

Interfejs - 2.4 GHz, Bluetooth, USB

Przełączniki Gateron Yellow Pro

Żywotność przełączników - 100 000 000 kliknięć

Wymiary klawiatury - 325 x 135 x 35.5 mm

Waga klawiatury 660g

N-key rollover & Anti-ghosting

Obsługa makr