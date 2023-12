Rick i Morty – recenzja 7. sezonu. Totalna stagnacja

To już nie to samo

Nie oznacza to, że siódmy sezon Ricka i Morty’ego jest zły. Co prawda prezentuje gorszą jakość od poprzednich sezonów i zaledwie kilka odcinków ma na siebie jakiś pomysł, który nie jest powieleniem, czy kolejną iteracją czegoś, co już znamy. Warto więc wyróżnić drugi epizod, w którym Rick i Jerry zostają mentalnymi bliźniakami, mogąc się lepiej poznać. Zresztą każdy odcinek, w którym Jerry może pokazać swoje inne oblicze, zawsze dostarcza sporo radości. Także kontrowersyjny czwarty odcinek z kanibalizmem, czy ostatni z dziurą strachu pokazują, że Rick i Morty wciąż mogą zaskoczyć.

W żaden sposób serial nie rozwija również pozostałych postaci. Gdy Jerry otrzymuje chociaż jeden odcinek dla siebie, tak Summer, Beth, czy Beth z przyszłości nie mają wiele do roboty na przestrzeni całego sezonu. Nie powraca również wielu pobocznych bohaterów, a nawet jeśli gdzieś się pojawią, to serial nie koncentruje na nich zbyt dużej uwagi. We wczesnych sezonach Ricka i Morty’ego miało się wrażenie, że to uniwersum stale się rozrasta, ale od trzech sezonów, a w szczególnie tym, rozbudowa świata stoi w miejscu, a kolejne podobnie wyglądające do siebie rasy obcych z odległych zakątków galaktyki w niczym nie pomagają.

Rick i Morty w siódmym sezonie nie oferują tego, za co fani pokochali ten serial dziesięć lat temu. Wciąż zdarzają się dobre, pomysłowe i wciągające odcinki, ale zbyt często przeplatane są nijakimi lub zwyczajnie kiepskimi historiami, które obrzydzają i odrzucają od ekranu. Gdy w 2018 roku Adult Swim ogłosiło przedłużenie serialu na kolejnych siedemdziesiąt odcinków, nie przypuszczałem, że ta decyzja może być aż tak brzemienna w skutkach. Przed nami jeszcze pewne trzy sezony, ale obawiam się, że dopiero ostatni z obecnie zapowiedzianych może wrócić do korzeni i sprawić, że serial nie zostanie spisany na straty.