Dziś premiera Gord. Słowiański city-builder na zwiastunie premierowym

Gord to z pewnością jedna z ciekawszych tegorocznych rodzimych premier, szczególnie gdy interesujecie się strategiami. Wszystko za sprawą tak uwielbianego przez nas settingu. Mamy tutaj bowiem do czynienia z city-builderem osadzonym w słowiańskich klimatach. Gra dziś debiutuje na rynku, a my zachęcamy Was do zapoznania się z trailerem premierowym, jest mrocznie i brutalnie!

Już wkrótce gracze przekonają się, czy warto zagrać w Gord

Twórcy opisują Gord jako grę strategiczną z elementami przygodowymi, skierowaną do pojedynczego gracza. W trakcie rozgrywki będziemy kształtować i rozwijać własną słowiańską osadę. Rozpoczniemy od skromnej wioski, aby z upływem czasu przekształcić ją w potężną fortecę. Dodatkowo, odkryjemy fabularne misje, które wyrzucą nas poza mury bezpiecznego grodu.



W Gord nie zabraknie również magii i nawiązań do mitologii słowiańskiej. W zamian za oddawany bogom hołd gracz zostanie obdarzony zdolnością do rzucania zaklęć. Inkantacje mogą odwrócić losy nawet najcięższej bitwy, dlatego warto zadbać o przychylność sił wyższych. Z pomocą przyjdą nam również oswojone bestie, których gniew można skierować przeciwko nierozważnym wrogom.