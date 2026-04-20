Recenzja Replaced – Zjawiskowe opakowanie z wątpliwą zawartością

Jako gracz jestem estetą poszukującym wciągających, dobrze opowiedzianych historii. Uwielbiam gry dla jednego gracza, które oferują doznania fabularne na niezwykłym poziomie, nawet kosztem mechaniki. Replaced jest więc tytułem wręcz skrojonym pode mnie – wystarczy jeden screen, żebym zapragnął wskoczyć w sam środek tej opowieści. Z tego też powodu muszę z przykrością napisać, że na ten moment to dla mnie największe rozczarowanie roku. Nawet jeśli to, co miało być w Replaced najlepsze, faktycznie stoi na wybitnym poziomie.

Jeden rzut oka na zwiastun i już wiemy, że produkcja Białorusinów z Sad Cat Studios stoi oprawą artystyczną. Z jednej strony to kolejny pixel art, z drugiej to coś zupełnie innego. Styl ten upodobali sobie twórcy niezależni, bo często jest on prostszy, tańszy, a jednocześnie rzuca się w oczy. Niestety w większości przypadków deweloperzy stawiają największy nacisk na pixel. Sad Cat z kolei skupiają się na art. Siłą oprawy nie jest więc to, że tekstury składają się z małych pikseli, a to, że jest ich mnóstwo i razem budują niezwykły obraz cyberpunkowego świata lat 80. – brudnego, brutalnego, analogowego oraz, w tym przypadku, w samym środku mroźnej i ponurej zimy. Nie zawaham się stwierdzić, że Replaced to najładniejsza gra stworzona w technice pixel art. Niektóre kadry można wręcz przenieść na płótno i zawiesić na ścianie.

Pixel art, który faktycznie jest sztuką

Aby osiągnąć tak dobry efekt, trzeba było nie tylko ładnych tekstur. Replaced świetnie gra światłem, a sam cyberpunkowy świat, w którym widać wschodnioeuropejskie wzorce, urzeka klimatem. Jednocześnie w wielu miejscach twórcy bardzo sprawnie operują kamerą. Niekiedy drobne zmiany kadru (raczej zbliżenia i zmiany kąta niż oddalenie) sprawiają, że scena jest znacznie bardziej ekscytująca. Dodatkowo czasami kamera delikatnie się porusza na boki, co przy bardziej emocjonujących scenach dodaje dramaturgii. Jeśli w Sad Cat Studios jest jedna osoba, która jest mózgiem całej oprawy wizualnej Replaced, zdecydowanie jest ona najcenniejszym aktywem tego zespołu. Mało deweloperów potrafi za pomocą tych narzędzi osiągać tak spektakularne wyniki.

Zazwyczaj recenzji nie zaczyna się od opisu oprawy wizualnej, ale ta w Replaced jest tak wybitna, że musiałem zrobić wyjątek. Niestety jest jeszcze jeden powód – na tym kończy się chwalenie. Sad Cat przygotowało grę, która używa bardzo wyrafinowanych środków wyrazu, ale niestety niektóre elementy opowieści stoją na znacznie niższym poziomie. Główny wątek fabularny jest dosyć oklepany, bo opowiada o cyberpunkowym mieście odciętym murem od reszty świata, zamieszkałym przez odrzutków codziennie walczących o przetrwanie. Do tego dochodzi sztuczna inteligencja przejmująca kontrolę nad bohaterem, dając mu tym samym niezwykłe zdolności bojowe. Nawet sam moment, w którym AI zaczyna sterować protagonistą jest pokazany jakby to było coś zwyczajnego i naturalnego, bez odpowiedniej dramaturgii. W opowieści trudno więc szukać czegoś wybitnego. To raczej mocno standardowa historia, w dodatku z bardzo przeciętnie napisanym scenariuszem. Sprawia to wrażenie, jakby reżyser był tutaj geniuszem, ale cała reszta zespołu odpowiadającego za fabułę prezentowała raptem mizerny poziom.

Idźmy dalej, do twardych mechanik. Rozgrywka w Replaced składa się z walki i sekcji zręcznościowych, pomijając oczywiście narrację. Na papierze oba elementy wyglądają przekonująco. Pojedynki potrafią być bardzo efektowne. Również zakres możliwości jest spory, obejmujący zwykły atak, przełamywanie tarczy ochronnej, strzał z broni, odbicie pocisków czy kontry rodem z serii Arkham. Wygląda to bardzo widowiskowo i momentami pozwala poczuć się jak prawdziwa maszyna do zabijania. Sekcji zręcznościowych jest jeszcze więcej niż walki i potrafią zajmować większy kawałek gry. Od produkcji z widokiem z boku nie można oczekiwać cudów, ale jednak skakanie po platformach czy wspinanie się po ścianach jest dosyć rozbudowane. Brzmi to sensownie, prawda? Na ogólnym poziomie tak. Pójdźmy jednak głębiej.

Efektownie, ale topornie

Największym problemem Replaced jest odczuwalna toporność postaci, która staje się szczególnie uciążliwa w momencie, w którym oczekujemy dużej zwinności i responsywności. Widać to głównie przy walkach. W wielu miejscach na arenie pojawia się zbyt wielu wrogów, co powoduje, że za dużo się dzieje. Często też czas na reakcję po pojawieniu się ataku przeciwnika jest zbyt krótki – zwłaszcza że tylko czasami można wykonać kontrę, a zazwyczaj trzeba zrobić unik. Problemem jest też to, że w wielu miejscach na drugim planie stoją postacie, które włączą się do bitki dopiero jak wyeliminujemy odpowiednią liczbę osób. Wszyscy jednak stoją na jednym planie, przez co pole walki staje się mało czytelne. Często więc dostawałem ciosy nie dlatego, że byłem za słaby, tylko ze względu na opóźnienia w reakcji postaci po wciśnięciu przycisku, jej ociężałość czy nadmiar wydarzeń na ekranie. Replaced ma dobry system walki, ale pod warunkiem, że na ekranie mniej się dzieje. Zazwyczaj więc sami twórcy robią wiele, aby uwypuklić problemy własnych mechanizmów.