Recenzja Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged - małe deja vu

Jako, że ekipa Milestone stara się w jakiś sposób wyciągać wnioski z poprzednich swoich gier (za przykłady może posłużyć rozwój serii Moto GP oraz Ride), to również w przypadku nowych Hot Wheelsów tych kilka poprawek względem poprzedniej odsłony się pojawiło. W skrócie telegraficznym jest zdecydowanie więcej szaleństwa od samego początku i to już jest mega pozytywne. Szaleństwa jest zdecydowanie więcej niż przedtem, ale całość jawi się bardziej jako rozszerzenie do dobrze znanej formuły niż zupełnie nowa, budowana od podstaw gra ze wszystkimi plusami i minusami, które mogą z tego rozwiązania wynikać.

Ale żeby nie było tak słodko…

… to tak naprawdę jeden, jedyny zarzut, który mam do Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged to fakt, że resorakowe motocykle, które pojawiły się jako nowość w serii są niezwykle trudnymi do opanowania pojazdami. Do tego stopnia, że jak na tak szalone wyścigi na pokręconych torach miałem wrażenie, iż są one niewspółmiernie zaprojektowane do zadania, jakie mają wykonywać. Tego problemu nie miałem natomiast z quadami, które mimo wszystko nadal swojej małej masy poruszają się na czterech kołach oraz monster trucków… które właściwie są wielkie i wszystkie inne samochodziki strącają z trasy bez większych problemów. Cała reszta natomiast to dobrze znane i lubiane Hot Wheelsy do kolekcjonowania oraz ewentualnej personalizacji podobnie jak w przypadku poprzedniej części.

Duże, pozytywne zmiany również pojawiły się w przypadku kampanii dla jednego gracza, która z jednej strony jest fabularyzowana, a z drugiej opiera się tym razem wyłącznie na prostym schemacie pokonywania kolejnych wyścigów, starć z bossami oraz ewentualnych wyzwań. Bez zbędnego zbierania dodatkowych rzeczy i to się ceni! Z drugiej strony możliwość tworzenia własnych tras w zupełnie nowych miejscówkach również spodoba się tym, którzy w poprzedniej grze stawali na wyżyny kreatywności. Podobnie jak w przypadku tworzenia swoich własnych malowań resoraków, chociaż nie ukrywam – nowe modele, które pojawiły się w grze są na tyle dobrze zaprojektowane, że aż szkoda byłoby je niszczyć swoimi wątpliwej jakości projektami.

Trzeba mieć jednak z tyłu głowy to, że o ile poprzednia odsłona Hot Wheels Unleashed miała dość wysoki poziom i wprowadzała go stopniowo, tak w przypadku Turbocharged jest nieco inaczej. Milestone z góry bowiem zakłada, że już wprowadzenie małe mieliście z tego „co z czym się je” i bez większego zastanowienia wprowadza gracza w zupełnie nowe wyzwania takie jak konieczność precyzyjnego wymierzania skoków czy jazda na orientację po lokacjach. Dlatego też nie traktujcie tego tytułu jako stricte przeznaczonego dla dzieci, bowiem… spokojnie również będziecie się tu dobrze bawić. To jedna z tych gier, które zapewne jak kupicie swoim milusińskim to również i wy pogracie, może nawet będziecie rywalizowali o jak najlepsze czasy.