Recenzja filmu Wilkołak nocą od Marvela. Potwór w każdym z nas

Pewnie czytaliście to już wiele razy, ale Wilkołak nocą jest zupełnie inną produkcją od tego, co do tej pory Marvel nam fundował. I tym razem to stwierdzenie jest jak najbardziej uzasadnione, gdyż gdyby nie logo studia na samym początku, nie można byłoby z łatwością stwierdzić, że film jest integralną częścią MCU. To ogromny sukces debiutującego w roli reżysera Michaela Giacchino, który stworzył obraz działający w oderwaniu od całego superbohaterskiego uniwersum. Znajdą tu więc coś dla siebie zarówno wierni widzowie Marvela, którzy otrzymają produkcję inną od wszystkich dotychczasowych, jak również fani grozy, którzy mogą potraktować Wilkołaka nocą jako osobą krótkometrażową historię, do której mogą przysiąść nawet kompletnie nie znając MCU.

Film pełnymi garściami odwołuje się i czerpie z klasyki gatunku na czele z Potworem Frankensteina czy Wilkołakiem z lat 30. i 40. ubiegłego wieku. Nie chodzi więc o tradycyjne straszenie jump scare’ami, ale budowanie gęstej, mrocznej atmosfery, która w równym stopniu ekscytuje, jak i powoduje niepokój. To w filmie Giacchino udało się idealnie uchwycić. Ogromna w tym zasługa nieco ponad pięćdziesięciominutowego metrażu, który pozwolił twórcom na skondensowanie historii, aby nawet na moment nie nudziła. Akcja jest więc wartka, choć znalazło się trochę miejsca na zbudowanie odpowiedniej tajemnicy, aby historia mogła zaangażować widza już od pierwszych minut.