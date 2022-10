Recenzja filmu Rosaline (Disney+). Romeo, Julia i ta trzecia

W odróżnieniu od dramatu Szekspira, film skupia się na Rosaline (Kaitlyn Dever), kuzynce Julii (Isabela Merced) i pierwszej miłości Romea (Kyle Allen). Dziewczyna co noc zostaje obdarowana kwiatami, pięknymi, poetyckimi komplementami dotyczącymi jej urody szeptanymi do ucha i gorącymi pocałunkami. Para ma jednak zupełnie inne wyobrażenie swojej przyszłości i po jednym ze spotkań rozstają się w niezgodzie. Podczas balu maskowego dochodzi między nimi do kolejnego nieporozumienia i samotny Romeo zakochuje się w młodej i pięknej Julii. Dziewczyna przybywa wraz z całą rodziną w odwiedziny do swojej starszej kuzynki. Rosaline zrobi jednak wszystko, aby odzyskać ukochanego. Nie będzie to takie proste, gdyż między kolejnymi knowaniami, jej ojciec (Bradley Whitford) próbuje wydać ją za mąż za przystojnego Dario (Sean Teale). Nieoczekiwanie Rosaline odnajduje w swoim potencjalnym przyszłym mężu sojusznika w walce o prawdziwą miłość.

Plan dziewczyny jest banalnie prosty. Zmanipulować Julię do tego stopnia, aby sama rzuciła największego romantyka, jaki chodził po ziemi. Dziewczyna jest młoda, naiwna i pełna wiary, że starsza kuzynka chce jej wyłącznie pomóc. Rosaline jak na wyemancypowaną kobietę przystało, ma za nic zaloty kolejnych okolicznych bogaczy i nocami wymyka się do miejscowej karczmy, aby zasmakować trochę życia. Na nowe doznania zabronione porządnym kobietom otwiera również Julię, która coraz mniej interesuje się swoim ukochanym. Dziewczyna nie jest jednak tak głupia, jak na pozór mogłoby się wydawać. Dopiero wtedy rozpoczyna się prawdziwa rozgrywka o miłość, która nie weźmie żadnych jeńców.