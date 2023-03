Recenzja filmu Creed III. Przebrzmiały mistrz

Pierwsza część Creeda to jeden z najlepszych filmów sportowych w historii. Współczesne kino potrzebowało takiej produkcji, która nie byłaby biograficznym dramatem i mogła w zgodzie z duchowym swojego wielkiego poprzednika – Rocky’ego – zaproponować widzom nieco inne podejście, zarówno do gatunku, jak i boksu, który w ostatnim czasie nie radzi sobie zbyt dobrze, a przynajmniej przyćmiewany jest przez popularniejsze MMA. To właśnie Creedem Ryan Coogler dołączył do pierwszej ligi, którego Marvel szybko sobie zaklepało. Z kolei reżyser drugiej części, Steven Caple Jr. stanął za kamerą nowej części Transformersów. Czy więc taki sam los czeka Michaela B. Jordana, który z gwiazdy serii stał się również jej głównym twórcom? Obawiam się, że nie.

Adonis Creed (Michael B. Jordan) staje się niekwestionowanym mistrzem i jednym z najlepszych pięściarzy w historii boksu. Kolejne obrony pasa nie są już tak emocjonujące, więc sportowiec postanawia odwiesić rękawice na kołku i przejść na emeryturę. Po trzech latach nieobecności na ringu jest dobrze prosperującym promotorem, którego podopieczny, Felix Chavez (Jose Benavidez), zawalczy z Viktorem Drago (Florian Munteanu) o pas mistrza świata. Spokojne życie Creeda u boku żony Biancii (Tessa Thompson) i ich głuchej córki Amary (Mila Davis-Kent) zostaje zakłócone przez nagłe pojawienie się dawnego przyjaciela Adonisa. Damian Anderson (Jonathan Majors) powraca po kilkunastoletniej odsiadce, chcąc wykorzystać znajomość z emerytowanym mistrzem do wywalczenia walki o pas. Gdy wskutek brutalnej napaści zakończonej kontuzją wypada Drago, Creed postanawia zestawić Chaveza z Andersonem. Adonis nie zdaje sobie jednak sprawy, że rozpocznie to serię dramatycznych zdarzeń, które zmuszą go do powrotu do ringu i walki o kolejne mistrzostwo.