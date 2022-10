Recenzja filmu Apokawixa. Ostatni melanż z zombiakami

Project A

Xaweremu Żuławskiemu nie można odmówić specyficznej, wymykającym się ramom wizji, która wyróżnia jego produkcje na tle innych twórców, szczególnie z polskiego poletka. Reżyser, choć z pozoru tworzy filmy dla szerokiej widowni, niczym Patryk Vega starając się zdiagnozować współczesne społeczeństwo, to nie dość, że wychodzi mu to zdecydowanie mniej niezręcznie niż twórcy Pitbulla, to jego poetyka i narracja zdecydowanie nie są przystępna dla wszystkich. Żuławski pokazał już to dwukrotnie, szczególnie w Mowie ptaków, w której zastosował totalną abstrakcję, która pomimo licznego bełkotu, po prostu działała na ekranie. Podobnie mogłoby być z Apokawixą, gdyby tylko reżyser nie pogubił się we własnej satyrze, która bardziej irytuje, niż bawi.