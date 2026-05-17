Recenzja Directive 8020 – Koszmar odkrywców nowej Ziemi

Kosmos, jego eksploracja i poszukiwanie nowej planety zdatnej do życia, to temat jak nigdy aktualny i gorący. To zawsze była też świetna przestrzeń do wykorzystania przez twórców horrorów, którzy jak nikt inny wiedzą, że w kosmicznej pustce nikt nie słyszy naszego krzyku. W tym kierunku poszło Supermassive Games, które właśnie w taki sposób otwiera nowy rozdział w historii serii The Dark Pictures Anthology. W zasadzie znana nazwa niewiele tutaj znaczy, bo po śmierci aktora Tonego Pankhursta, który dotychczas grał kuratora, studio nie zdecydowało się na zastąpienie go kimś innym. Directive 8020 nie korzysta więc z rozwiązań znanych z poprzednich części mrocznej antologii, ale marketingowo (innego powodu nie widzę) sugeruje, że nowa gra ma coś wspólnego z poprzednimi tytułami – rzeczywiście, pewne punkty wspólne istnieją, ale jednocześnie bliżej jej do The Quarry.

Odwołuję się do The Quarry (można też wspomnieć The Casting of Frank Stone), bo to nieco bardziej rozbudowana gra niż produkcje z serii The Dark Pictures – na pewno widać wyraźnie większy budżet, rozmach i poziom dopracowania. Dokładnie takie jest Directive 8020, które urzeka chociażby szczegółowymi modelami twarzy czy mimiką. Bez zmian zostaje za to sprawdzony schemat, w którym cała rozgrywka ogranicza się do wąskiej grupy postaci, które znalazły się w niezbyt sprzyjających okolicznościach. Tutaj jest to załoga statku kosmicznego, który ma trafić na orbitę planety uznawanej za nowy dom dla ludzkości. Niestety wszystko przerywa uderzenie małej asteroidy w kadłub statku. Uszkodzenia może nie są aż tak krytyczne, ale w ten sposób na pokład trafia obca forma życia – szybko rozprzestrzeniająca się maź, która przejmuje kontrolę nad jedną z członkiń załogi. Tak zaczyna się koszmar odciętej od świata grupy ludzi, którzy zamiast odkrywać nowy ląd, walczą o życie.

Przez długi czas fabuła Directive 8020 nie powala na kolana odkrywczymi motywami. To raczej dosyć standardowa opowieść o statku kosmicznym, z którego nie ma ucieczki, a w cieniu kryje się śmiercionośne zagrożenie. Taki Obcy, ale z nieco innym… obcym. Gra próbuje dodawać nieco dynamiki, mieszając linie czasu. Przez większość kampanii widzimy teraźniejszość, ale niektóre rozdziały zaczynają się od sceny, która wydarzy się dopiero za kilka godzin i oczywiście jest znacznie bardziej dramatyczna. W pewnym momencie trafiamy jednak na powierzchnię planety i tam fabuła zaczyna nabierać wyraźnego tempa. Fani science fiction na pewno nie poczują się zaskoczeni rozwiązaniem fabuły, bo jednak nie można powiedzieć, aby taki wątek nigdy nie pojawił się w tym gatunku. Większość graczy pewnie jednak poczuje dużą satysfakcję widząc mocny zwrot akcji, który wyjaśnia co tak naprawdę się wydarzyło.

Symulator reżysera czy emocjonująca opowieść?

Jak przystało na grę narracyjną, ważniejsze od mechaniki jest to jak poprowadzona jest opowieść. Supermassive Games klasycznie dla siebie pozwala nam wcielić się w reżysera, który ma możliwość prowadzenia opowieści w różne strony. Tutaj niestety mam pewien zarzut. Moim zdaniem opowieść traci na swojej mocy przez zdecydowanie zbyt dużą liczbę komunikatów na ekranie. Gra powinna mieć jak najmocniej sterylny interfejs, aby gracz w pełni wczuł się w klimat. Zamiast tego non stop jesteśmy rozpraszani i wybijani z atmosfery grozy informacjami o tym, że dotarliśmy do rozwidlenia historii czy nasza decyzja wpłynie na osobowość bohatera. Przez to Directive 8020 traci jako filmowe doświadczenie, które przeżywa się. Gra w każdym momencie pozwala cofnąć się do kluczowego wydarzenia i podjąć inną decyzję. Całkowicie burzy to uczucie grozy i ponoszenia konsekwencji naszych działań. Oczywiście można z tego zrezygnować na początku gry wybierając odpowiedni poziom trudności, ale powiedzmy sobie wprost – rozpoczynając rozgrywkę gracz wcale nie musi wiedzieć którą z kilku opcji wybrać i w większości przeżyje przygodę z ustawieniami domyślnymi.

Trudno więc wczuć się w ten świat i zaangażować w losy bohaterów, jeśli na każdym kroku gra przypomina, że to tylko… gra. Traci na tym też poczucie grozy, bo każdy ruch można łatwo zmienić. Directive 8020 ma kilka mocniejszych momentów, ale to zawsze jump scare, a nie subtelne budowanie napięcia. Oczywiście podobnie było w poprzednich produkcjach tego studia, ale tutaj wyjątkowo mocno czuję, że psuje to odbiór rozgrywki. Momentami aż miałem wrażenie, że twórcy chcieli, abym cofał decyzje i odkrywał różne ścieżki, zamiast pozwolić mi raz przeżyć tę opowieść na swój sposób, a dopiero po dojściu do końca zobaczyć inne możliwości.