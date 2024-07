Realme 12 4G - czy można kupić dobry telefon za 1200 zł?

Z Realme 12 4G korzysta się bardzo miło, gdyby nie jeden szkopuł. Po szybkiej konfiguracji miałem zainstalowane 56 aplikacji. Poważnie, pięćdziesiąt sześć aplikacji po skonfigurowaniu. Realme poza rzeczami niewątpliwie przydatnymi i niezbędnymi jak aparat, kalkulator czy przeglądarka od razu daje nam Bubble Pop!, Collect Balls, Fibita, Fruit Shooter, LinkedIn, Netflixa, Tile Match, Worm Family – Eat Them All, Word Connect, YT Music, Amazona, Zen Space, WPS Office, TikToka, Spotify, Booking, Apkę do Pogody i kilka innych śmieci. Ok, kilka się przyda, ale Worm Family – Eat Them All wzbudziło już u mnie wybitny niesmak. Wiecie, to taka prosta gra mobilna do oglądania reklam i wydawania pieniędzy na dodatkowe życia i skórki dla waszych robaków. Odinstalowywanie śmieci zajęło mi prawie 30 minut – tyle trwa konfiguracja tego telefonu.

Realme 12 4G posiada akumulator o mocy 5000 mAh, który obsługuje technologię ładowania SuperVOOC 67W. W tej cenie – bajka. Pełne ładowanie, od praktycznie całkowitego rozładowania do 100% (wiem, to bardzo zła praktyka, należy robić tak tylko przy testach) zajęło mi 58 minut. Wynik wręcz doskonały. Ale taki realny scenariusz, czyli od 30% do 80% zajął niecałe 20 minut. W tej kwestii jedyny minus to brak ładowarki w pudełku.

Realme 12 4G nie wyróżnia się wyjątkowo mocnymi specyfikacjami, ale zdecydowanie nie ma powodów do narzekania. Jest to solidny przedstawiciel średniej klasy w cenie smartfona z niższej półki cenowej. Telefon wyposażony jest w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 685 oraz 8 GB pamięci RAM. Użytkownicy mają do dyspozycji 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia dzięki slotowi na kartę SD do 1 TB. Nie jest to rewolucja, ale urządzenie spełnia swoje zadanie jako kompetentny średniak.

Jeśli chodzi o boki to jest prawie standardowo. Z prawej strony mamy przyciski zasilania i głośności, z lewej absolutnie nic, z dołu głośnik, slot na kartę SIM i gniazdo ładowania, a z góry mikrofon i… gniazdo mini-jack. Poważnie, to nowiutki telefon wyposażony w starego dobrego jacka. Nie wiem jak wy, ale ja aż się uśmiechnąłem, gdy to zobaczyłem. Ale niestety, telefon nie jest zbyt wodoodporny – ma jedynie IP54, deszcz przecierpi, ale wpadnięcia do wody już raczej nie.

Z tyłu jest naprawdę elegancko i nie ulega to wątpliwości. Z przodu jest za to całkiem ok. Odczucia psują trochę zbyt szerokie czarne ramki przy ekranie, szczególnie na dole. Niemniej, to raczej szczegół a nie coś co popsułoby nam całkowicie korzystanie z telefonu.

Model, który otrzymałem do recenzji jest w kolorze niebieskim i muszę przyznać, że wypada bardzo ładnie. Design jest estetyczny, a olbrzymi wyspa aparatów robi imponujące wrażenie. W dodatku, smartfon jest wyjątkowo lekki i dobrze leży w dłoni. Kiedy wziąłem go pierwszy raz do ręki aż się zaskoczyłem i zastanowiłem czy aby na pewno w środku jest akumulator. Był, Realme 12 4G jest leciutkie jak piórko!

Realme 12 4G zaskakuje już na wstępie tym, że utrzymuje bardzo wysoki standard. Całość jest elegancko zapakowana, a w opakowaniu poza samym smartfonem mamy kabel i gumowe etui. No i wiadomo, nie ma co się przesadnie zachwycać zwykłym etui, ale to miły gest, dzięki któremu od razu zabezpieczymy nasz telefon. Zabrakło za to ładowarki, ale to akurat wina rekomendacji Unii Europejskiej.

Na początek małe sprostowanie. Ten telefon to po prostu Realme 12. Aby ułatwić wam jednak wyszukanie tego tekstu w odmętach internetu będę opisywał go jako Realme 12 4G, aby łatwo odróżnić go od wielu innych wersji 5G.

Obraz jest bardzo płynny, co jest dużą zaletą. Co szczególnie przypadło mi do gustu, to możliwość ustawienia stałej częstotliwości 120 Hz, a nie tylko w trybie adaptacyjnym. Oczywiście nic za darmo – odczujemy to w zużyciu baterii, ale jak dla mnie warto. Szczególnie w takim tempie ładowania.

A jak obraz to przejdźmy od razu do aparatów. Te konkretniej mamy dwa - główny z przysłoną f/1.88 i OIS (optyczną stabilizacją obrazu) z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT600 i czujnik głębi 2 MP. I tutaj mam olbrzymią zagwozdkę, bo na wyspie aparatu obiektywy są cztery. Co robią dwa pozostałe? Tego jak na razie nie wiem. Albo to jakieś poboczne czujniki, albo zwykła dekoracja, albo Realme wykorzystało te same części co w droższych wersjach, gdzie miało to sens. Wyszło trochę dziwnie.

Realme 12 4G zdecydowanie nie jest telefonem do zdjęć. Wychodzą one dość przyzwoicie, ale daleko im do wysokiej jakości. Mocno odczujemy też brak teleobiektywu, zoom realizowany jest z olbrzymią stratą jakości. Niemniej, przy sprzyjających warunkach oświetleniowych możemy uchwycić ładne ujęcia. Jeśli zdjęcia są waszym priorytetem to nie mogę z czystym sumieniem polecić tego modelu i zachęcam do sprawdzenia wersji Pro 5G, którą też miałem przyjemność recenzować. Tekst znajdziecie pod tym linkiem. Minusem jest też fakt, że nagrywać możemy tylko w Full HD a nie w 4K.

Przedni aparat jest bardzo w porządku. Szału nie ma, ale zrobimy nim sobie ładne selfie. Zapewnia też bardzo sprawne odblokowywanie twarzą – nie napotkałem żadnego problemu, nawet tuż po wstaniu z łóżka.

I co, warto?

Realme 12 w wersji 4G to telefon bardzo tani. Moim zdaniem, jeśli szukacie czegoś niedrogiego i nie macie zbyt dużych oczekiwań to bardzo pozytywnie się zaskoczycie. Część funkcji nie zachwyca, część wypada znakomicie i w efekcie cały telefon prezentuje się naprawdę pozytywnie. Wydaje mi się, że bardzo ciężko byłoby być rozczarowanym po kupnie. Jeśli wolicie jednak robić ładniejsze zdjęcia, to sięgnijcie raczej po wersję Pro oferującą znacznie lepsze możliwości fotograficzne.