Przepisy kulinarne z gier, filmów i seriali

Popkultura jest tym, czym zajmujemy się na co dzień i to z niej, czerpiemy inspiracje na tworzenie treści dla Was. Postanowiliśmy pójść jednak o krok dalej i rozpocząć serię, która pozwoli Wam poczuć się jak bohater ulubionej gry, filmu czy serialu. Jako fani nie tylko popkultury, ale także dobrych potraw i przekąsek, przeniesiemy te światy z ekranów do Waszej kuchni. Czas na serię przepisy kulinarne z gier, filmów i seriali!

Przygotuj posiłek jak z filmu!

Ulubiona lasagna Garfielda, wypasiona kanapka z The Last of Us 2, a może “Honey Nut Treat” z The Elder Scrolls V: Skyrim? Przepisy kulianrne z gier, filmów i seriali to niekończące się źródło pomysłów. Podaliśmy na szybko zaledwie kilka propozycji, a już na samą myśl robimy się głodni! Jedzenie może być czymś więcej niż tylko posiłkiem, który ma zaspokoić głód. Nie bez powodu mówi się o tym, że jemy oczami, a nawet, że do serca trafia się właśnie przez żołądek. Co, gdyby zamienić klasycznego schabowego na ulubione żeberka superbohatera, rozgrzewającą zupę wikingów czy przekąskę nieustraszonego podróżnika? Od teraz będzie to możliwe.



Poprzez książki, gry, filmy i seriale jesteśmy w stanie poznać wiele przepisów, które bez problemu możemy odtworzyć w swoich domach. Nie zamierzamy jednak spocząć jedynie na ich odtwarzaniu, ale modyfikowaniu czy nawet tworzeniu nowych przepisów. Na podstawie tego, co najbardziej charakterystyczne dla danego bohatera, plemienia, rodu czy świata, w jakim rozgrywa się dana akcja. Naszą inspiracją przy tworzeniu tej serii była książka kucharska, która pojawiła się w “Destiny”. My stworzymy własną, wirtualną i opartą nie tylko na świecie z tej gry.

Coś dla fanów mięsa i nie tylko

Co wtorek będą pojawiać się dla Was nowe przepisy, a w nich: pomysły na śniadania, obiady, kolacje, lunche na wynos, desery, przekąski na wieczór ze znajomymi czy napoje, które zaskoczą Waszych gości na niejednej domówce. Wśród nich będą pojawiać się opcje dla fanów mięsa, ale i opcje wege. Niech te przepisy będą przepustką do światów, które śledzimy na co dzień. Motywacja do przygotowywania codziennych posiłków to jedno, a inspiracja do próbowania nowych, nietuzinkowych smaków i połączeń - to nasz drugi cel!

