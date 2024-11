Powrót bohatera - recenzja Dragon Quest III HD-2D Remake

Remake trzeciego Dragon Questa raczej nie przekona do siebie graczy, którzy nie mają sentymentu do pikselowych jRPG-ów z dawnych lat. Ale jest wzorowym przykładem, jak takie remaki powinno się robić.

Dragon Quest to gatunkowy kamień milowy a zarazem jedna z najlepiej sprzedających się serii japońskich gier fabularnych (i nie tylko) w dziejach. Jedenaście numerowanych odsłon i tona spin-offów sprzedała się w ponad 88 milionach egzemplarzy. I choć cykl Final Fantasy bije pod tym względem Dragon Questa na głowę (185 milionów sprzedanych kopii), to właśnie smocza seria była fundamentem dla FF. Niedawno w moje ręce trafiła gra, która jest nowym spojrzeniem na Dragon Quest III z 1988 roku. Grę, która doczekała się dotychczas dziesięciu (!) iteracji na różne konsole (od NES-a po Switcha), handheldy, telefony i smartfony. Warto podkreślić, że większość ukazała się wyłącznie w Japonii. Dragon Quest III HD-2D Remake jest przy tym najbardziej rozbudowaną, zmodyfikowaną i dostosowaną do swojej ery wersją kultowej produkcji sprzed 36 lat.

Jak na rasowego RPG-a przystało, nasz bohater przemierza barwne krainy, siecze niezliczone rzesze wrogów wyskakujących znikąd, nabiera doświadczenia, zdobywa sprzęt i cenne umiejętności. Na jego ścieżce pojawiają się zróżnicowane postacie, które postanawiają dołączyć do drużyny i pomagają przezwyciężać trudności. Spotyka też masę NPC-ów z mniej lub bardziej cennymi wskazówkami i zleceniami do wykonania. Nie będę owijał w bawełnę - Dragon Quest III nawet w nowej wersji z licznymi usprawnieniami (o których później) jest grą pod wieloma względami archaiczną i nieprzystającą do współczesnych standardów gatunkowych. Sposób prowadzenia historii, interakcja z mieszkańcami świata, cała struktura eksploracji, rozwoju i walki to prawdziwy powrót do zamierzchłej przeszłości. Jeżeli więc nie macie żadnych miłych wspomnień związanych z erą 8/16 bitów i pikselami nawalającymi się na zmianę, to remake DQIII może wam nie przypaść do gustu.

Wbrew pozorom ma to sens, ponieważ "trójka" to prequel pierwszego Dragon Questa z 1986 roku. I stanowi otwarcie tzw. trylogii Erdricka. Określenie to nie odnosi się do imienia głównego bohatera, ale tytułu nadawanego legendarnemu bohaterowi, który ma kluczowe znaczenie dla pierwszych trzech części Dragon Quest.

Jeśli nie śledziliście zapowiedzi DQIIIHD-2DR (nie mogłem się powstrzymać przed użyciem tego zapisu), to pokrótce wyjaśnię, że pierwsze wzmianki o remake'u pojawiły się już w 2021 roku. Później jednak przez długi wokół tematu panowała kompletna cisza. I dopiero niedawno potwierdzono nie tylko wydanie odświeżonej "trójki" na silniku HD-2D, ale również pierwszej i drugiej części serii. Premierę Dragon Quest III HD-2D Remake mamy już za sobą, natomiast na kompilację Dragon Quest I & II HD-2D Remake trzeba poczekać do bliżej nieokreślonego momentu w 2025 roku.

Może, ale nie musi, gdyż Dragon Quest III HD-2D Remake robi naprawdę wiele, by - nie tracąc swojego staroszkolnego charakteru - być przystępnym i przyjemnym w odbiorze dla współczesnych graczy. Największą zmianą jest oczywiście oprawa graficzna, która bazuje na silniku HD-2D. Square Enix wykorzystał go wcześniej do produkcji m.in. Octopath Traveler, Live A Live i Triangle Strategy. Nowy-stary Dragon Quest ma dzięki temu śliczne lokacje w 3D z nowoczesnymi efektami świetlnymi, wody itp. A jednocześnie wszystkie postacie to dwuwymiarowe i rozpikselowane sprite'y, które przywodzą na myśl gry z NES-a czy SNES-a. Ludki wycięte jak z kartonu mają swój urok i w połączeniu z naprawdę świetnie wyglądającym otoczeniem tworzą nietuzinkową mieszankę.

W przypadku udźwiękowienia nie ma oczywiście ograniczeń sprzętowych, które wymagałyby powtórzenia chiptune'owych "melodyjek" z NES-a. Dzięki temu nieśmiertelne kompozycje Koichiego Sugiyamy (twórca muzyki wszystkich Dragon Questów) zostały przedstawione w aranżacjach z udziałem Tokijskiej Metropolitalnej Orkiestry Symfonicznej. Do tego po raz pierwszy dostaliśmy pełny voice acting w języku japońskim i angielskim.

Komu w drogę

Dragon Quest III HD-2D Remake wizualnie i dźwiękowo jest grą bez zarzutu, ale to na szczęście nie koniec zmian i nowości. Jak wcześniej wspomniałem, twórcy postarali się, by remake był wierny oryginałowi, a zarazem dostosowany do epoki i przyzwyczajeń współczesnych graczy. Mamy więc masę przydatnych usprawnień jak auto-save czy trzy poziomy trudności. Jeśli zbłądzimy i nie ogarniemy wskazówek od NPC-ów, możemy skorzystać ze znacznika na mapie kierującego nas do aktualnego celu.

Gracze pamiętający oryginał z pewnością zauważą zupełnie nowe sceny i wątki, które mają nas lepiej przygotować na wydarzenia z Dragon Quest I i II. A także całkiem istotne zmiany w systemie rozwoju postaci, zaklęć i zdolności. Wszystkie moim zdaniem są na plus i dodają głębi bądź co bądź prostym mechanizmom, które 36 lat temu robiły dużo większe wrażenie. Kluczowym dodatkiem jest również zabawa z "łapaniem" potworów i wystawianiem ich do walki na arenach (Monster Arenas), z czym wiążę się pojawienie zupełnie nowej klasy postaci Monster Wrangler. Wszystko to jest oczywiście dobrze znane fanom Dragon Quest z innych części, ale w "trójce" stanowi nowość i wartość dodaną.

Czy wobec tego Dragon Quest III HD-2D Remake jest godny polecenia nowym graczom? Bo wielbiciele marki zapewne od dawna mieli złożone zamówienia przedpremierowe i takich osobników nie trzeba do niczego przekonywać. Odpowiedź nie jest prosta. Remake 36-letniej gry, przy wszystkich swoich zaletach, modernizacjach i usprawnieniach, nie jest bowiem czymś, co zrobi wielkie wrażenie na graczach przyzwyczajonych do współczesnych jRPG-ów. Ani fabularnie, ani pod względem systemu walki czy eksploracji. Aby docenić Dragon Quest III HD-2D Remake trzeba po prostu lubić tradycyjne jRPG-i i godzić się na pewne rozwiąznia. Jak statyczne, turowe walki czy naiwne dialogi. Jako gracz ukształtowany przez erpegi z ery SNES i PSX dziś z trudem wracam do takich archaizmów, dlatego w Dragon Quest III HD-2D Remake z chęcią korzystam z przyspieszania tempa walki czy opcjonalnej automatyzacji (SI towarzyszy jest naprawdę dobra). Krótko mówiąc, jest to świetnie wykonany remake, do którego trzeba jednak podchodzić z odpowiednim nastawieniem.