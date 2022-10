Popularne gry, które powstały… przez przypadek - ranking TOP 10

Tworzenie gier, jak każdy proces twórczy, pełne jest zmian koncepcji i eksperymentów. Czasami powstają z tego bardzo nieoczywiste rzeczy. Dzisiejszy ranking będzie więc poświęcony najciekawszym grom powstałych przez przypadek. Czasami celem było przygotowanie innej gry, innym razem jest to efekt jakiegoś błędu w produkcji. Sytuacje bywają różne.

Przypadek to przypadek, ale jednak spróbowałem uszeregować te historie od najmniej do najbardziej ciekawej. Wybór nie był lekki, a więc koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Może Wy znacie inne gry, które również są efektem przypadku?

10. Minecraft

Zestawienie zaczynamy od Minecrafta, którego sama popularność wydaje się wielkim szczęściem, a przynajmniej niezwykle korzystnym i rzadko spotykanym układem gwiazd. Po odejściu z ciepłej posadki w King Marku “Notch” Persson zaczął tworzyć własne, małe gry niezależne. Początkowo planował klona Dwarf Fortress. Kiedy jednak trafił na Infiniminer, nagle otrzymał ogromną porcję inspiracji. O ile pierwsza gra jest jeszcze w miarę rozpoznawalna, druga to kompletna nisza. Ich połączenie (wydobywanie surowców i budowanie własnych konstrukcji) zaowocowało przełomowym pomysłem. Pierwsze tech demo pojawiło się jeszcze w 2009 roku i z miejsca zaczęło zdobywać popularność. Może nie był to wielki przypadek, ale na pewno ogromne szczęście.

9. GTA

Wielu dobrze zna tę historię, ale młodsi gracze pewnie nie wiedzą, że GTA początkowo nazywało się Race n' Chase. Zamiast “symulatora” gangstera mieliśmy otrzymać grę o ulicznych wyścigach z udziałem policji. W kodzie pojawił się jednak błąd, który spowodował zaskakująco dużą agresję stróżów prawa. Nie tylko zaskoczyło to twórców, ale i zainspirowało do stworzenia czegoś zupełnie innego. Przypadek zadecydował więc o tym, że DMA Design stworzyło jedną z najważniejszych marek w świecie gier wideo. Oczywiście na szczyt popularności wyciągnął ją kilka lat później Leslie Benzies. Wspominam legendarnego szefa studia Rockstar North głównie dlatego, że w tym rankingu jeszcze do niego wrócimy.

8. Metal Gear

Powstanie serii Metal Gear nie jest dziełem przypadku, ale to czym ona jest już zdecydowanie tak. Początkowo miała to być gra akcji, ale na drodze do realizacji celu stanął komputer MSX-2. 8-bitowa maszyna była zbyt słaba, aby wyświetlić na ekranie wystarczającą liczbę pocisków. Szukając rozwiązania młody Hideo Kojima zdecydował, aby zamienić Metal Gear w skradankę, która będzie wymagać znacznie mniej mocy. W efekcie do dzisiaj seria reprezentuje ten gatunek, stając się po drodze jego ikoną. Co ciekawe MSX to sprzęt związany z Microsoftem. Mimo że MGS mocno kojarzy się z platformami Sony, swoje początki miał u amerykańskiej konkurencji.