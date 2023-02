Polskie symulatory w najlepszym wydaniu - ranking TOP 10

Złośliwi powiedzą, że symulatory w branży gier wideo są jak budka z kebabem w świecie kulinarnym - jest tanio, smacznie, ale obok kolacji w restauracji nie ma sensu tego stawiać. Porównanie bardzo plastyczne i jest w tym odrobinę prawdy. W końcu symulatory znane są przede wszystkim z niskiego budżetu, wielu uproszczeń i celowania w jak najbardziej nośną tematykę. Nie oznacza to jednak, że brakuje tam jakości.

W zalewie polskich symulatorów da się znaleźć sporo takich, które wybijają się jakością. Z niektórych wręcz możemy być dumni, bo to spore sukcesy, głównie komercyjne. Poniższe zestawienie nie jest więc rankingiem “najlepszych z najgorszych”. To lista całkiem sensownych gier, którymi warto się zainteresować. Niektóre można uznać za jedne z najpopularniejszych polskich gier w historii. To jak, zainteresowani? A może macie własne typy, które warto sprawdzić?

Zanim przejdziemy do konkretów jedno wyjaśnienie. Budując listę wybierałem “prawdziwe” symulatory. Część gier często podpisuje się tym tytułem, ale myślę, że gdyby nie logo PlayWay nikt by tak o nich nie myślał. Mam na myśli między innymi UBOAT czy Mr. Prepper. Bardziej to swego rodzaju strategie czy gry o zarządzaniu, a nie pełnoprawne symulatory. Widząc poniższe zestawienie pewnie szybko zrozumiecie jakim kluczem się kierowałem.

10. Ultimate Fishing Simulator

Zaczynamy spokojnie, od z pozoru dość niszowego gatunku symulatorów wędkarstwa. Swego czasu Ultimate Games komunikowało, że to najwyżej oceniana gra tego typu na Steamie. Obecnie aż 90% jej not na platformie Valve jest pozytywnych. Całkiem imponujący wynik, nie tylko na tle innych gier wędkarskich. Mimo ponad 4 lat na karku gra ciągle jest rozwijana. Z jednej strony otrzymuje nowe aktualizacje, z drugiej mnóstwo płatnych dodatków. Dzięki temu Ultimate Fishing Simulator ciągle żyje i generuje stosunkowo spore przychody. Te nie słabną mimo zeszłorocznej premiery wczesnego dostępu drugiej odsłony. Ta na razie potrzebuje trochę pracy, aby zdobyć oceny na poziomie jedynki.

9. Thief Simulator

Jednym z pierwszych dużych sukcesów polskiego symulatora był Thief Simulator. Produkcja, w której wcielamy się złodzieja nie będzie następcą kultowego Thiefa, ale swoje miejsce na rynku znalazła. Dobra sprzedaż i wieloletnia popularność sprawiają, że trudno pominąć ten tytuł. Nie zmienia tego fakt, że jest to dosyć leciwy symulator i powstał w czasach, w których budżety takich produkcji były malutkie, co często przekłada się na ich toporność. Mimo wszystko chwytliwa tematyka i finalnie satysfakcjonujący gameplay sprawiają, że Thief Simulator zasługuje na wyróżnienie.

8. Prison Simulator

Jeden z najświeższych tytułów w zestawieniu. Oczekiwania po Prison SImulator były całkiem spore, ale premiera mimo wszystko była drobnym rozczarowaniem. Zespół Baked Games dalej jednak pracował nad swoją grą, dzięki czemu dzisiaj aż 87% not na Steamie jest pozytywnych. Gracze docenili więzienny klimat, w którym możemy zobaczyć jak wygląda życie za kratami z perspektywy osadzonego oraz policjanta. Niektórym graczom lekko przeszkadza powtarzalność części questów (związanych z rutynowymi zadaniami), ale i tak opinie w większości są bardzo pozytywne. Warto zaznaczyć, że Prison Simulator zdążył już pojawić się na konsolach, co w przypadku tego gatunku wcale nie jest takie oczywiste.