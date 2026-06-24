Po 10 latach American Truck Simulator przykład jak rozwijać tego typu projekty

Początki może nie były tak łatwe, ale American Truck Simulator pokazuje, że można dwa podobne projekty rozwijać w podobnym, mocnym tempie.

Jakiś czas temu pisałem o fenomenie Euro Truck Simulator 2 i widziałem, że sam tekst chyba całkiem dobrze został przyjęty… więc czas pochylić się również nad American Truck Simulator. Grą nieco młodszą od swojego „brata”, ale podobnie wciągającą na wielu płaszczyznach. Bo czego by nie mówić o ekipie SCS Software, to pod tym kątem fach w ręku mają niebywały i to od wielu lat, jeśli spojrzeć na wcześniejsze ich gry sięgając początków lat dwutysięcznych.

Różnice jednak są dość wyraźnie zauważalne, a dla wielu graczy być może nawet same wspomnienia z innych gier na temat amerykańskich truckerów są o wiele mocniejsze niż w przypadku europejskich truckerów. Dlaczego? Cofnijmy się w czasie o kilkanaście lat, aby rozłożyć kilka elementów na czynniki pierwsze.

A pamiętacie Hard Truck: 18 Wheels of Steel?

W sumie to jest o tyle ciekawe, że nowa seria gier od SCS Software, która miała premierę w 2002 roku, mocno wryła się w pamięci graczy właśnie klimatem jeżdżenia po amerykańskich szosach. Co ciekawe, to również fakt, że ostatnia gra z tej serii ukazała się w 2011 roku. I właśnie dzięki 18 Wheels of Steel, które było podstawą późniejszej ewolucji w American Truck Simulator, zainteresowanie wzrosło. Zresztą sam dobrze pamiętam z dawnych czasów, że gracze zawsze byli zafascynowani grami, w których mogliśmy zasiadać za kółkiem tych transportowych potworów, bez względu na to, czy były to gry na poważnie, czy też z odrobiną humoru, jak w przypadku Big Mutha Truckers. Nawet w Grand Theft Auto możliwość podłączenia naczepy potrafiła cieszyć… a to, co później z tym towarem się działo, to już inna sprawa.

Natomiast niewątpliwie przejście na American Truck Simulator było sporym krokiem dla SCS Software, ale nie obyło się bez problemów. 10 lat temu bowiem, przy dość rozwiniętym Euro Truck Simulator 2, recenzenci i gracze byli mocno podzieleni co do tego, jak ATS prezentuje się w bezpośrednim porównaniu z europejskim bratem/kuzynem. Jednak tutaj bym zrzucał to na karb tego, iż zawsze przejście do nowej bazy jest po prostu trudne, a brak niektórych elementów znanych z poprzedniej (podobnej) gry oraz większej swobody (bo kolejne dodatki dopiero zaczęły się pojawiać, poszerzając teren USA) mógł zniechęcać.

Nawet w naszej recenzji z dawnych lat można zobaczyć ocenę, która po dziesięciu latach wielu aktualizacji, dodatków oraz ścisłego sprzężenia z rozwojem ETS2 mogłaby właściwie szokować.

Dlatego też przez te lata chyba tylko najbardziej hardkorowi fani klimatu ciągnącego się od 18 Wheels of Steel rzeczywiście dostrzegali w tym tytule większy potencjał. Reszta trzymała się kurczowo europejskich dróg. Jednakże cieszy dziś fakt, że obie marki SCS Software są w równie dobrym położeniu i niejako się uzupełniają. Nie zmienia to jednak faktu, że wyprawa za wielką wodę jest łatwa – trzeba się do pewnych elementów zwyczajnie przyzwyczaić.

American Truck Simulator, czyli niby trochę łatwiej na nowym terenie…

Trzeba jednak przyznać, że sam ATS ma trochę łatwiej w odróżnieniu od Euro Truck Simulator 2. Dlaczego? Słowo klucz – przebudowa.

ETS 2 przez ostatnie lata jako projekt stał się o wiele ambitniejszym tematem, który swoimi założeniami oraz możliwościami znacząco się rozszerzył. Z tego powodu pojawia się coraz więcej informacji odnośnie do przebudowy starych miejscówek, podobnie jak dodatków, które mają trochę inaczej podejść do terenów tworzonych przez modderów (stąd chociażby delikatne układanie się ProModsów pod plany SCS Software, co również jest świetnym przykładem współpracy twórca-społeczność).

ATS zdecydowanie jest budowany już z nieco inną świadomością, z dokładaniem kolejnych stanów niczym modułów z klocków LEGO. Ta ingerencja w istniejącą strukturę jest niewielka, a ewentualne usprawnienia również nie muszą sprawiać aż tyle problemów co w przypadku ETS2, w którym kropeków do połączenia niewątpliwie jest więcej. Dodatkowo o wiele łatwiej w American Truck Simulatorze wprowadzać wszelkie nowości czy nawet synchronizować modyfikacje, choć tu muszę się przyznać – sam do ATS-a nie instalowałem niczego więcej poza rzeczami związanymi z warunkami pogodowymi czy też zmianą czasu synchronizowaną w czasie rzeczywistym oraz klasycznymi modami, które wprowadzają prawdziwe logotypy dostawców, marek oraz pojazdów w samej rozgrywce.

Głównie dlatego, że gra sama w sobie nie wymaga aż tak wiele, aby być kompletnym doświadczeniem, tym bardziej jeśli nie wymagamy od niej odwzorowania miejscówek 1:1, bo chcielibyśmy, jak w ETS 2, zobaczyć na żywo miejsca znane z gry (np. jak ja, jadąc nieopodal Kolnmesse w Kolonii czy przez wiadukt na ul. Puławskiej w drodze z Poznania).

Inną kwestią jest to, że jeśli spojrzeć na roster pojazdów, to również jest budowany w nieco wolniejszy sposób w porównaniu z ETS 2. Co prawda mamy dostępne najważniejsze marki, takie jak MACK, Intercontinental czy Peterbilt, ale znalazło się również miejsce dla mojego ulubionego Volvo w amerykańskim stylu. Podobnie jest w kwestii przeróżnych naczep dostępnych w samej grze — i też jest ich mniej. Nadal jednak, biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój ATS-a w ostatnich latach, łatwo stwierdzić, że tej zawartości będzie prawdopodobnie z czasem przybywać z różnych stron – czy to pojazdów, czy różnych naczep oraz typów towaru do przewozu, czy też terenu, po którym przyjdzie nam jeździć.

A jak już o tym mowa, to jak dobrze wiemy…

„Bo w Ameryce wszystko jest największe!”