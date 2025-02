Ocet jabłkowy – recenzja serialu Netflixa. Influencerski rak

Belle Gibson (Kaitlyn Dever) to z pozoru zwykła dziewczyna, która nigdy nie potrafiła wpasować się w środowisko. W końcu odkryła, że najlepszym lekiem dla jej rozchwianego umysłu jest wzbudzanie współczucia wśród innych. Gdy odkrywa profil Milli Blake (Alycia Debnam-Carey), młodej kobiety walczącej ze złośliwym rakiem, który opanował całe jej przedramię, sama decyzje się ogłosić, że od kilku lat zmaga się ze złośliwym rakiem mózgu, chociaż lekarze dawali jej maksymalnie cztery miesiące życia. Zainspirowana działaniami Milli zakłada swoją własną firmę, która tworzy aplikację The Whole Pantry, będąca książką kucharską z przepisami na zdrowe posiłki. Gibson szybko zdobywa fanów, również tych dotkniętych ciężkimi chorobami, którzy wierzą w jej historię i pomoc w wyleczeniu raka poprzez sporządzanie wymyślonych przez nią posiłków. Świeżo upieczona infeluncerka pomimo kochającego chłopaka Clive’a (Ashley Zukerman) i syna nadal brnie w kłamstwa, oszukując nawet swoich najbliższych. Dociekliwy dziennikarz Justin (Mark Coles Smith) rozpoczyna śledztwo wokół Belle, chcąc zdekonspirować jej osobę zbudowaną na kłamstwach i uchronić swoją żonę Lucy (Tilda Cobham-Hervey) oraz innych, którzy wierzą w nieprawdziwą historię dziewczyny.

Ocet jabłkowy przypomina Kim jest Anna? z 2022 roku, czyli wielki serialowy hit Netflixa, ale w przeciwieństwie do tamtej produkcji, najnowsza propozycja platformy to zręcznie przedstawiona historia, która nie męczy swoją amatorską realizacją. Był to jeden z powodów, dla którego Kim jest Anna? nigdy nie dokończyłem, ale przy Occie jabłkowym nie miałem żadnych wątpliwości, że to wysokiej jakości produkcja, która zawiera równie przerażającą, jak i atrakcyjną opowieść o niebezpiecznej władzy przypadkowej osoby, która zdobyła poklask w internecie ze względu na wzbudzanie żalu i współczucia. To zresztą najważniejszy aspekt nowego serialu Netflixa, który w każdym odcinku krzyczy, aby uważać podczas wyboru swoich autorytetów, gdyż pod fasadą instagramowych zdjęć i postów na Facebooku, może kryć się patologiczny mitoman, któremu zależy wyłącznie na zmonetyzowaniu swojej popularności poprzez fanów.

Często mówi się, że musimy chronić dzieci, głównie te najmłodsze, przed mediami społecznościowymi, czy YouTubem, aby nie padły ofiarami oszustw i wpływów influencerów. Ocet jabłkowy udowadnia, że problem jest o wiele szerszy i bez względu na wiek, każdy narażony jest na podobne praktyki. Wystarczy chwila słabości, desperackie poszukiwanie pomocy, czy też uwagi i już stajemy się zindoktrynowani przez osoby, które nigdy nie powinny otrzymywać jakiejkolwiek atencji. Kimś takim była właśnie Belle Gibson, która swoim wrodzonym urokiem i kłamstwami potrafiła zjednywać sobie ludzi, którzy mogli utożsamiać się z jej sytuacją. Serial Netflixa pokazuje, jak zbudowała swoje niemałe imperium, manipulując każdą napotkaną osobą, ale paradoksalnie Ocet jabłkowy nie robi z niej jednoznacznej antagonistki. To nie przebiegła oszustka, która realizowała swój wielki plan, ale zagubiona dziewczyna z mnóstwem problemów, również natury psychicznej wynikającej z braku odpowiedniego wychowania i wsparcia rodziców, która nauczyła się żyć w nieprzyjaznym świecie.

Nauka kontra internet

Serial w szerszy sposób pokazuje upadający mit Belle Gibson, która swoją zmyśloną historią zrobiła niemałą furorę na całym świecie. Jednak Gibson prawdopodobnie nie zaistniałaby, gdyby nie Milla, fikcyjna postać oparta na prawdziwej kobiecie, która usłyszała diagnozę brzmiącą jak wyrok śmierci – albo da sobie odciąć ramię, albo umrze. Jako młoda kobieta postanowiła zawalczyć o swoje zdrowie i poszukać alternatyw, a jedną z nich była niekonwencjonalna metoda leczenia kawą oraz sokami. Nie wdając się w szczegóły, Milla postanowiła podzielić się ze światem swoim sposobem na walkę z rakiem, rozpoczynając całą lawinę strasznych w skutkach zdarzeń. Gdy taka forma leczenia z pewnością może wspomóc mentalność chorego, tak tylko cudem może przyczynić się do poprawy zdrowia również fizycznego. Ocet jabłkowy ostrzega, że odwrócenie się od tradycyjnej medycyny może prowadzić do odwrotnych skutków od zamierzonych. Otrzymujemy więc złożony obraz dotykający sfer zarówno medycznych, jak i internetowych, gdzie oba obszary już dawno zaczęły się przenikać, powodując wiele straszliwych w skutkach komplikacji.