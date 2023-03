Nowe technologie w laptopach feat. ASUS ROG Strix Scar 16/18

W przypadku scenariuszy o wyższym obciążeniu karty, Reflex pozwala procesorowi na rozpoczęcie przesyłania danych do karty na moment przed ukończeniem poprzedniej klatki, co eliminuje kolejkę renderowania.

Gdy dodamy do tego Super Resolution oraz Frame Generation AI odpowiada za rekonstrukcję ¾ pierwszej klatki i całej drugiej, co pokazuje skalę zaawansowania tej technologii.

To oznacza, że na wspomniane technologie można liczyć w komplecie we wszystkich tytułach z DLSS3.

W kwestii mocy obliczeniowej i usprawnień ostatecznego obrazu swoje unikatowe możliwości pokazuje NVIDIA, donosząc coraz to nowsze implementacje swoich idei, okraszone rosnącą wydajnością.

W przypadku omawianych modeli zadbano nawet o możliwość bezgłośnej pracy, podczas której wentylatory nie obracają się wcale, a za rozproszenie ciepła odpowiadają radiatory i otoczenie.

Przy serii ROG Strix Scar można więc zauważyć dwa obszary, z których składa się rozwój układu chłodzenia.

W pierwszym obszarze ASUS skupia się na wspomnianych odbieraniu ciepła z komponentów i rozpraszaniem go. To na tym etapie podjęto decyzję o zastosowaniu ciekłego metalu zamiast standardowej pasty termoprzewodzącej.

Oprócz tego mamy do czynienia z naprawdę dużą komorą parową oraz radiatorem, ciągnącym się po pełnej szerokości laptopa. Jego gęste ułożenie żeberek zwiększa powierzchnię do oddawania ciepła z 7 rurek cieplnych, ciągnących się przez CPU, GPU, VRAM i VRM.

Otwory wentylacyjne w Strixach Scar są praktycznie z każdej strony, by ciepłe powietrze miało swobodną drogę ujścia. Te wlotowe zostały nawet wyposażone w filtr przeciwpyłowy, co jest oczekiwanym ruchem. Same wentylatory mają też nowe tunele przeciwpyłowe, które dodatkowo chronią je przed zanieczyszczeniami.

Zastosowanie Arc Flow zwiększyło też odczuwalnie przepływ powietrza przez układ. Możemy to zawdzięczać między innymi specjalnym nasadkom łopatek, wykorzystującym falowany wzór, by kierować powietrze wokół wentylatora. Konstrukcja antyrezonansowa ma działać na zasadzie przechylających się w locie piór ptaka, które wygaszają turbulencje.

Kiedy połączy się trzy takie jednostki, jak w przypadku technologii Tri-Fan ze Scar, otrzymuje się lepszy wewnętrzny przepływ powietrza przez obudowę oraz wyższą kulturę pracy.

Drugim obszarem jest oprogramowanie, które steruje zachowaniem chłodzenia i dopasowuje jego parametry sytuacyjnie w zależności od uruchomionej aplikacji i jej zapotrzebowania.

Wydaje mi się, że automatyczne profile scenariuszy mają największy wpływ na codzienność z laptopem, bo dbają o jego możliwie najcichsze działanie. Ograniczenie konieczności grzebania w opcjach jest zawsze mile widziane, a dzięki świetnym rozwiązaniom ROG Intelligent Cooling, które łączą w sobie opisane powyżej technologie, dostajemy z automatu najlepsze parametry pracy.

Podobnie pozytywny odbiór towarzyszył będzie korzystaniu z 240-hercowej matrycy QHD z G-SYNC, która w wersji 16-calowej mini LED może pochwalić się jasnością na poziomie 1100 nit. Nebula Display od ASUS jest napędzana przez Dolby Vision dla uzyskania bogatszych barw i dynamiki.

Jakość reprodukcji kolorów w serii Strix Scar jest walidowana przez PANTONE, co daje nam pewność, że na ekranie spełnia się obiecane, 100-procentowe pokrycie gamutu DCI-P3.

Wybierając ROG Nebula w komputerach ASUS nie trzeba więc specjalnie wertować specyfikacji, bo mamy pewność, że zaimplementowano ekran najwyższej jakości.

Idealna reprezentacja barw ma kluczowe znaczenie dla tworzenia wideo, grafik czy modeli, co wraz z mocnym RTXem, obsługującym standard AV1 i sterowniki Studio, wskazuje niszę dla tej jednostki.

W tym miejscu warto też wspomnieć o przełączniku MUX, który pozwala na skrócenie drogi sygnału do notebookowego ekranu z karty graficznej NVIDIA. Standardowo obraz trafia z dedykowanego GPU do karty zintegrowanej w procesor, a potem dopiero na ekran. Taki ruch ma zmniejszać pobór prądu.

Po uruchomieniu MUX droga jest bezpośrednia, co ogranicza opóźnienie i zwiększa wydajność nawet o 10%.

Jeżeli chodzi o dźwięk, do jego produkcji ROG Strix Scar korzysta z czterech głośników. Pary wysoko i nisko tonowe, napędzone przez Smart Amp, mają ze wsparciem Dolby Atmos budować bogatą scenę i nawet trzykrotnie mocniejszy bas od poprzedników.

Oprócz tego do dyspozycji mamy Two-Way AI Noise Cancelling, czyli system do usuwania szumów zarówno z naszego mikrofonu, jak i wszelkich strumieni przychodzących.

Ustawienia inteligentnego wyciszania mogą być indywidualne dla każdej aplikacji, co pozwala na utrzymanie czystości ścieżek podczas grania z voice-chat.

Można śmiało powiedzieć, że seria Strix Scar od ASUS oferuje ciekawe rozwiązania autorskie, których suma składa się na przemyślany, praktyczny i dobrze wykonany sprzęt, mogący służyć zarówno w pracy, jak i po godzinach. Wystarczy zmienić sterownik na Game Ready by stabilność z programów profesjonalnych w Studio otrzymać w grach komputerowych wraz ze wsparciem od pierwszego dnia.

Tekst marketingowy