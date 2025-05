Najlepsze survivale - 10 gier o przetrwaniu, które trzeba sprawdzić

Survivale to obecnie jeden z najpopularniejszych gatunków gier. Wiele tytułów tego typu sprzedaje się w wielomilionowych nakładach. Największe klasyki nie zwalniają ani trochę i nawet mając kilka lat na karku potrafią zawstydzić wiele nowych produkcji. Na pewno pomaga tryb kooperacji, który jest ważnym elementem sukcesu każdego survivala.

Które tytuły są więc najlepsze? Wybór był bardzo trudny i mocno subiektywny. Myślę, że każdy nieco inaczej ułoży swoją topową dziesiątkę.

10 najlepszych survivali

10. Medieval Dynasty

Zaczynamy od polskiego survivala od studia Render Cube. Łódzki zespół przenosi nas do średniowiecza, gdzie prowadzimy własną osadę. Teoretycznie nie jest to żadna niezwykle niebezpieczna okolica czy szalenie niesprzyjające warunki. Z drugiej strony życie w tamtych czasach nie należało do najłatwiejszych. Naszym zadaniem będzie więc codzienna walka o przetrwanie i przedłużenie rodu. Model rozgrywki sprawdził się na tyle dobrze, że niemiecki wydawca, firma Toplitz Productions, przeniosła go do innych realiów. Co ciekawe, współpracuje przy tym z innymi, polskimi studiami. Do tej pory najlepiej poradziło sobie Sengoku Dynasty. Nadal jednak to oryginał zasługuje na największe uznanie.

9. ARK: Survival Evolved

Całkowicie zmieniamy klimaty na wyspę opanowaną przez dinozaury. Wiele z nich możemy nawet oswajać i wykorzystywać do swoich celów. Gra dodatkowo oferuje ogromny i pełen tajemnic świat czy bogaty system craftingu, pozwalający tworzyć nowe bronie oraz własne bazy. ARK cechuje też rozbudowana walka, między innymi przeciwko innym graczom. To sprawia, że ze wszystkich produkcji opisanych w rankingu, to właśnie Survival Evolved ma najbardziej rozwinięty komponent sieciowy. Między innymi to zapewniło grze gigantyczną popularność, nawet mimo kilku swoich problemów.

8. Project Zomboid

Zdecydowanie najbardziej nietypowa gra w zestawieniu, która z pozoru wygląda na bardzo skromnego indyka. Niech Was jednak nie zwiedzie otoczka - Project Zomboid to bardzo rozbudowana i wymagająca produkcja dla fanów survivalu i zombie. Gra bardzo mocno stawia na realizm i wymaga od gracza budowania bazy, walki, zbierania surowców czy zaspokajania potrzeb. Wymagania są tak duże, że zgon oznacza rozpoczęcie zabawy od początku. To buduje bardzo unikatową atmosferę. W survivalach śmierć zawsze kryje się za rogiem, ale tutaj jest ona jeszcze bardziej bolesna i bezwzględna. To zapewniło Project Zomboid dużą popularność.