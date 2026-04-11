Najlepsze survival horrory – 10 dużych gier, które zachwycają grozą

Survival horrory od kilku lat cieszą się ogromną popularnością. W dużej mierze dzięki ogromnemu zainteresowaniu serią Resident Evil. Pamiętajmy jednak, że mamy jeszcze wielki powrót Silent Hill, a także Alan Wake czy produkcje Bloober Team. Fani gatunku mają prawo czuć się rozpieszczani. Konkurencja w zestawieniu jest więc niezwykle mocna.

Po prawdzie to połowę zestawienia mogłyby zająć tylko gry z serii Resident Evil. Aby jednak nie było nudno przyjąłem proste założenie – po jednym tytule na każdą markę. Skoro produkcji Capcomu jest tak dużo, tutaj zrobiłem mały wyjątek i wybrałem jedną oryginalną odsłonę oraz jeden remake.

Na koniec jeszcze jedno słowo wyjaśnienia – survival horrory to gry łączące grozę z rozbudowaną mechaniką, zarządzaniem ekwipunkiem i walką. Takich produkcji jest tak dużo, że tutaj skupimy się tylko na tytułach AAA, zostawiając na inne okazje mniejsze produkcje i indyki (jak np. Signalis).

10 najlepszych survival horrorów

10. Alone in the Dark

Remake Alone in the Dark miał bardzo trudne zadanie. Z jednej strony konkurencja w gatunku jest ogromna, z drugiej ten remake mógł dać nowe życie niegdyś kultowemu IP. Wyszło tak, że studio zostało zamknięte, a nowej odsłony serii pewnie szybko się nie doczekamy. To na pewno była dobra gra, z unikatowym klimatem i “residentową” mechaniką. Zabrakło jednak finalnego szlifu i może odrobiny większych emocji, aby było to coś więcej niż tylko niezły survival horror. Na dziesiąte miejsce starczyło, ale na to, aby dać nowe życie cyklowi Alone in the Dark, już niestety nie.

9. Amnesia: The Bunker

Amnesia to raczej typowy miks horroru z walking simulatorem. Tak się jednak składa, że w ostatniej części studio Frictional Games postanowiło pójść z duchem czasu i obudować swoją produkcję o konkretne mechaniki. Dzięki temu w czasie zabawy jesteśmy zamknięci w odciętym od świata bunkrze z pewnym potworem, którego trzeba unikać, aby znaleźć sposób na wysadzenie zablokowanego wyjścia i ucieczkę. Mimo że w grze mamy tylko jednego przeciwnika, rozgrywce nie brakuje emocji. Amnesia: The Bunker to nieco mniejsza gra, ale zdecydowanie godna polecenia.

8. The Evil Within 2

Jeśli swój nowy horror tworzył utytułowany Shinji Mikami, oczekiwania musiały być duże. Niestety jego The Evil Within nie zdobyło aż tak dużego uznania jak Resident Evil. Pierwsza odsłona nawet się dosyć mocno zestarzała. Druga z kolei do teraz prezentuje wysoki poziom i ładną grafikę. To też nieco inna seria niż produkcja Capcomu – znacznie brutalniejsza, ale też z bardziej nierealnymi pomysłami, prezentującymi obłęd w jakim znalazł się główny bohater. Wielka szkoda, że nigdy nie doczekaliśmy się trzeciej części. Z tego IP można było wyciągnąć znacznie więcej.