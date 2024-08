Najlepsze przytulne gry na PC. 10 tytułów na odprężenie po ciężkim dniu

Poniżej przedstawiamy 10 przytulnych gier, które naszym zdaniem zasługują na uwagę. Warto jednak pamiętać, że jest to jedynie niewielka część z bogatej gamy dostępnych produkcji. Zachęcamy Was do dzielenia się swoimi ulubionymi tytułami w komentarzach!

Station to Station

Naszą listę rozpoczniemy od wydanego w drugiej połowie 2023 roku Station to Station. Tytuł ten to nie tylko relaksująca przygoda, ale także gra, która zapewnia strategiczne i logiczne wyzwania, zachęcając graczy do planowania optymalnych tras i rozwiązywania zagadek logistycznych. Początkowo mamy do dyspozycji jedynie kilka wiejskich budowli, ale dzięki budowaniu kolejnych stacji i tworzeniu połączeń kolejowych, rozwijamy okolicę i odkrywamy nowe tereny.

Gra oferuje relaksującą i spokojną rozgrywkę, która wciąga w piękny, barwny świat wokselowej oprawy graficznej. Twórcy nie zapomnieli również o tych, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności zarządzania i planowania – każdy poziom oferuje opcjonalne wyzwania, zestawy premii i unikalne mechaniki. Podczas rozgrywki zaobserwujemy, jak świat wypełnia się florą i fauną, a różnorodne obszary, od kolorowych pól po surowe łańcuchy górskie i suche piaskowe pustynie, dodatkowo urozmaicają rozgrywkę.

Jusant

Kolejny tytuł, który zadebiutował w ubiegłym roku, to urocze Jusant od twórców między innymi Life is Strange. Ta gra wspinaczkowa zabiera nas w podróż na szczyt olbrzymiej wieży, oferując możliwość eksplorowania różnorodnych ścieżek oraz odkrywania sekretów dawno minionej cywilizacji. Podczas przygody gracze opanują obsługę narzędzi do wspinaczki oraz będą kontrolować poziom kondycji, co umożliwi zdobycie szczytu stale zmieniającej się wieży.