Najlepsze postapokaliptyczne gry – 10 topowych tytułów w świecie po katastrofie

Postapokalipsa powraca do mody! Wraz z premierą Stalkera 2 ponownie możemy posmakować brutalnej rzeczywistości po jakiejś formie katastrofy. To dobra okazja do tego, aby na gatunek spojrzeć nieco szerzej i sprawdzić, które gry pokazują te realia najlepiej.

Post-apo jest szalenie popularne w świecie gier wideo, a więc tytułów w tym klimacie jest mnóstwo. Aby nieco ułatwić sobie wybór ograniczamy się tylko do w miarę współczesnych gier, zostawiając klasykę na inną okazję. To co będę cenił najmocniej to zrujnowany, dawny świat, którego eksploracja wychodzi na pierwszy plan. Stąd w zestawieniu nie ma chociażby serii Horizon, przez wielu uznawanej za postapokalipsę. Po prostu uznałem, że pewnych motywów klasycznych dla gatunku nie ma tam aż tak dużo.

Wybór, jak zwykle, mocno subiektywny. Dajcie znać w komentarzach jak Wy to widzicie - czego brakuje, co byście usunęli i przede wszystkim jaka jest Waszym zdaniem najlepsza postapokaliptyczna gra dostępna obecnie na rynku.

10 najlepszych gier post-apo

10. Infection Free Zone

Zaczynamy bardzo nietypowo, bo od gry, która jest jeszcze we wczesnym dostępie. Chciałem jednak zaprezentować coś świeżego i nieoczywistego. Produkcja Jutsu Games nadaje się do tego idealnie. Gra przedstawia świat po epidemii zombi, w którym ludzie muszą szukać schronów w porzuconych budynkach. Naszym celem jest zdobywanie kolejnych, gromadzenie zapasów i obrona przed nieumarłymi. Ważnym atutem Infection Free Zone jest korzystanie z prawdziwych map, dzięki czemu rozgrywkę można zacząć na własnym osiedlu, bez względu na to gdzie mieszkasz. Nie bez powodu gra zgromadziła już bardzo dużą społeczność i dobrze się sprzedaje. Zapowiada się nie tylko świetna strategia, ale też nowa, istotna produkcja dla fanów postapokalipsy. Nawet jeśli przedstawia ją w zupełnie nietypowy sposób.

9. Rage

W swoim czasie o Rage mówiło się bardzo dużo z dwóch powodów. Przede wszystkim było to pierwsze nowe, duże IP od dawna od id Software. Po drugie zaawansowana technologia ogromnych tekstur, dzięki czemu gra wyglądała świetnie. Oczywiście dopiero jak wszystko się wczytało, ale to nieco inna sprawa. Rage miał kilka problemów, między innymi nuda w czasie przemierzania miast czy niewykorzystany potencjał pojazdów. To miał być Mad Max na sterydach, ale nie do końca to się udało. Na najwyższym poziomie stał jednak klimat, eksploracja zamkniętych lokacji i oczywiście walka. Rage był więc grą skrajności, ale jako całość wspominam go fantastycznie. Wielka szkoda, że sequel nieco inaczej podchodził do tematu i nie zdobył już takiego uznania. Z tej serii dało się wycisnąć znacznie więcej.

8. Frostpunk

Polacy bardzo lubią postapokalipsę, a więc nic dziwnego, że w naszym kraju też powstała produkcja będąca pozycją obowiązkową dla gatunku. Takim tytułem bez wątpienia jest Frostpunk, w którym widzimy świat po katastrofie powodującej wieczną zimę. Gra w swoim czasie zachwyciła dużą głębią rozgrywki oraz sprawnym połączeniem wymagającego city buildera z ambitną historią opartą na wyborach moralnych. To zapewniło wielki sukces sprzedażowy oraz uznanie fanów. Od niedawna w sprzedaży dostępna jest też udana kontynuacja, chociaż na poziomie rozgrywki stawia akcenty w nieco innych miejscach. Nadal jednak warto ją sprawdzić. To nieco inna, ale ciągle fantastyczna produkcja.