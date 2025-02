Najlepsze książki na bazie gier - 10 powieści, które gracz powinien przeczytać

W okolicach generacji Xboksa 360 oraz PlayStation 3 sporą popularność zdobywały książkowe adaptacje gier wideo. Dla wielu deweloperów była to okazja do dodatkowego przychodu oraz rozwijania swojego uniwersum. Pomysł na dłuższą metę nie utrzymał się. Na pewno nie pomógł fakt, że zazwyczaj nie były to wybitne dzieła. Nie jest jednak tak, że nie ma czym się zainteresować.

Książek jest sporo, a więc wybranie dziesięciu nie było problemem. Ustawienie ich w jakiejś sensownej kolejności to jednak nieco większy kłopot. Mam jednak nadzieję, że zgodzicie się z moimi wyborami. Starałem się brać pod uwagę nie tylko same wartości literackie, ale też wkład w rozwój uniwersum.

A jakie są Wasze ulubione książki na bazie gier wideo? Macie jakiś faworytów?

10 najlepszych książek na bazie gier

10. Dragon Age: The Stolen Throne (David Gaiden)

Fantasy jest niezwykle popularne w świecie książek, a więc wykorzystanie growego uniwersum to dość rozsądny pomysł. Tak też uczyniło BioWare, które w 2009 roku pozwoliło nam lepiej poznać początki świata Dragon Age. The Stolen Throne to prequel do pierwszej części gry, który dał możliwość odkrycia sekretów kilku postaci znanych z Origins. Dla fanów uniwersum to wielka atrakcja. Tym bardziej, że powieść napisał David Gaiden, narrative designer z BioWare. On był też scenarzystą i jednym z głównych twórców uniwersum Dragon Age. Na spójność z growym pierwowzorem nie trzeba więc narzekać.

9. Final Fantasy VII: On the Way to a Smile (Kazushige Nojima)

Niewątpliwie szczytowym osiągnięciem kultowej serii Final Fantasy jest jej siódma odsłona, którą Square Enix rozwijało później na wiele sposobów. Jednym z nich są właśnie książki. On the Way to a Smile to zresztą dosyć ciekawy i oryginalny przypadek. Zamiast jednej, dłuższej opowieści Kazushige Nojima przygotował serię krótszych historii. Wszystkie rozgrywają się między wydarzeniami z Final Fantasy VII, a filmem animowanym Final Fantasy VII: Advent Children. Dla fanów jest to więc niepowtarzalna okazja do tego, aby jeszcze dłużej zostać w ukochanym świecie, a także poznać dalsze losy bohaterów. To też zapewniło książce sporą popularność.

8. Arthas: Rise of the Lich King (Christie Golden)

Wracamy do fantasy i uniwersum Warcrafta. Każdy kto grał na pewno dobrze kojarzy postać Króla Lisza. A wiecie jaka jest jego geneza? O tym właśnie opowiada książka napisana przez Christie Golden. Doświadczona pisarka jest mocno związana ze światem stworzonym przez Blizzarda i przygotowała wiele książek rozwijających to uniwersum. Ja wyróżniam tę, której bohaterem jest Arthas Menethil. Historia prezentuje jego dzieciństwo, dorastanie, a kończy się na połączeniu z Ner'Zhulem. Ponownie więc mówimy o sporej atrakcji dla fanów Warcrafta, dla których książka jest świetnym sposobem na poszerzenie wiedzy o uniwersum.