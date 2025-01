Najlepsze gry planszowe 2024 roku: miejsca 30-11

Przyjęta metoda: przy ustalaniu rankingu pod uwagę brana była średnia ocen uzyskanych w portalu Boardgamegeek według stanu na 31.12.2024 r. Przy równej ocenie decydowała pozycja w rankingu. Za dolny próg przyjęto co najmniej 300 otrzymanych głosów. Pod uwagę brane były wyłącznie samodzielne gry, które swoją oficjalną premierę w Polsce miały w 2024 roku. Znajdą się tu zatem gry wydane na świecie przed 2024 rokiem, nie będzie za to planszówek, które światową premierę miały w tym roku, ale nie zostały jeszcze oficjalnie wydane w Polsce.

30. Hrabstwo Harrow (Czacha Games) - 7,99

Inspirowana serią komiksową Harrow County pojedynkowa gra, w której jedna ze stron będzie starać się ochronić tytułowe hrabstwo, a druga doprowadzić do jego upadku. Siłą gry jest asymetryczność frakcji. Poruszamy się po kafelkach, wybieramy akcje i rozstrzygamy walkę przy użyciu kości wrzucanych do wieży, która wbudowana jest w pudełko! Do rozgrywki dołączyć może też trzeci z graczy. Wciela się on w wiedźmę próbującą powrócić do życia. Dopóki nie uda jej się ponownie przybrać fizycznej formy, jej duch czasowo przejmuje kontrolę nad jednym z pozostałych graczy.

29. Huang (Phalanx Games) - 7,99

Strategiczna gra, której akcja toczy się w Starożytnych Chinach. Gracze dysponują pięcioma typami jednostek (Gubernator, Żołnierz, Rolnik, Kupiec, Artysta), które należy umiejętnie rozmieszczać na planszy wraz z korespondującymi z nimi kafelkami. Można też odrzucać kafle, aby wszczynać bunt chłopów lub wznosić pagodę. Rywalizacja toczy się o punkty zwycięstwa, które można zdobywać na różne sposoby.

28. Carnegie (Rebel) - 8,00

Rozbudowana gra ekonomiczna, która rzuci nas w samo serce amerykańskiego przemysłu. Nieruchomości, handel, transport i produkcja staną się dla nas chlebem powszednim. Do naszych obowiązków należeć będzie rekrutacja i zarządzanie pracownikami, inwestowanie w poszczególne gałęzie przemysłu czy nawet współpraca z ważnymi osobistościami. Aby osiągnąć zwycięstwo, trzeba wykazać się zmysłem optymalizacji i jak najlepiej wykorzystać dostępne narzędzie w ograniczonej liczbie kroków.