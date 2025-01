Najważniejsze premiery gier planszowych w IV kwartale (cz. II)

Cthulhu: Death May Die: Strach przed nieznanym

Zaczynamy z wysokiego C, czyli od najnowszej odsłony mrożącej krew w żyłach przygodówki w uniwersum H.P. Lovecrafta. Wcielamy się tu w badaczy, którzy będą musieli współpracować, by powstrzymać rytuał kultystów mający na celu przywołanie jednego ze starszych bogów. Każda z postaci od początku rozgrywki nosi własne brzemię w postaci pewnego oblicza szaleństwa. Można je co prawda wykorzystać by wzmocnić swoje akcje, ale trzeba uważać, by nie zatracić się w nim do szczętu. Badacze poruszają się po płytkach terenu i wykonują akcje, starając się zwalczyć przeciwności na planszy. Gra korzysta z tego samego zestawu zasad co oryginalne Cthulhu: Death May Die, ale wnosi szereg scenariuszy, które stawiają przed graczami nowe wyzwania.