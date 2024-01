Najlepsze gry planszowe 2023 roku - TOP 10

Jeśli przeglądaliście zestawienie miejsc 30-11, być może pamiętacie, że tuż za pierwszą dziesiątką plasowały się głównie planszówki z katalogu Rebela. Wydawca ten jest również silnie reprezentowany wśród najlepszych z najlepszych, o czym świadczy 10. miejsce gry figurkowej w uniwersum Gwiezdnych wojen, Star Wars: Shatterpoint. Jest ona przeznaczona dla dwóch osób i pozwala przejąć kontrolę nad postaciami znanymi z dużego i mniejszego ekranu. Po jednej stronie konfliktu staną m.in. Anakin Skywalker, Ahsoka Tano czy Bo-Katan Kryze, po drugiej zaś Darth Maul, Asajj Ventress i Jango Fett. W edycji podstawowej znajdziemy łącznie 16 szczegółowo wykonanych figurek, które - uzupełnione o inne komponenty pozwalające stworzyć realistyczne pole bitwy - stoczą ze sobą wiele zaciętych pojedynków.

Star Wars: Shatterpoint oferuje szereg misji, w których każdy z graczy ma do zrealizowania wyznaczone cele. Są do nich przypisane karty misji i związane z nimi karty zmagań. Wypełnienie warunków przedstawionych na dwóch kartach zmagań oznacza zwycięstwo. Przed rozpoczęciem rozgrywki gracze tworzą swoje oddziały (składają się na nie trzy jednostki: główna, dodatkowa i wspierająca). Na polu bitwy niezbędne okazują się miarki zasięgu, które określają czy dana figurka może wykonać pożądaną czynność. Sama rozgrywka przebiega w turach. Gracz dobiera kartę rozkazu z rezerwy lub z wierzchu talii, po czym rozpatruje jej efekt. Jednostki potrafią się poruszać, atakować, skupiać (dodawać kości do puli ataku), używać swoich zdolności czy kryć się. Istotną rolę odgrywają żetony Mocy dobierane na początku rozgrywki. Dzięki nim gracze mogą przeprowadzać akcje specjalne, które mogą przesądzić o losach pojedynku.