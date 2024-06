TOP 10 gier z trybem kooperacji w Xbox Game Pass. Czas na przygodę ze znajomymi

Jakiś czas temu opublikowaliśmy zestawienie najlepszych gier kooperacyjnych dostępnych w ramach PlayStation Plus Extra i Premium . Tym razem postanowiliśmy jednak przejrzeć ofertę Xbox Game Pass, by – podobnie jak w przypadku usługi Sony – również wybrać najciekawsze tytuły umożliwiające wspólną zabawę ze znajomymi. Okazuje się, że abonenci Microsoftu mają dostęp do kilku naprawdę wartych uwagi produkcji z trybem współpracy.

Zgodnie z tradycją staraliśmy się, by nasze propozycje były możliwie jak najbardziej zróżnicowane. Na naszej liście najlepszych gier z trybem kooperacji dostępnych w Xbox Game Pass znajdziecie więc zarówno produkcje oferujące lokalny tryb współpracy, jak i tytuły umożliwiające wspólną zabawę przez sieć. W zestawieniu nie brakuje gier akcji, strzelanek, platformówek, a nawet propozycji dla miłośników RPG. Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Czekamy również na Wasze propozycje.

UWAGA – wybrane przez nas produkcje zostały uporządkowane w sposób alfabetyczny. Nie sugerujcie się więc pozycją danego tytułu na liście. Każda gra znajdującą się w zestawieniu jest naszym zdaniem równie interesująca. ;)

Dead Island 2

Nasze zestawienie najlepszych gier z trybem kooperacji w Xbox Game Pass otwiera Dead Island 2. Na drugą część zapoczątkowanej w 2011 roku serii trzeba było czekać blisko 12 lat, ale było warto. Ubiegłoroczna produkcja Dambuster Studios zebrała niezłe recenzje i przypadła do gustu graczom, co potwierdzają m.in. średnie ocen w serwisie Metacritic. Największą zaletą wspomnianego tytułu jest oczywiście satysfakcjonujący system walki, dzięki któremu eksterminowanie kolejnych zombie to czysta przyjemność. A żeby było jeszcze lepiej, do walki z nieumarłymi możemy stanąć również w towarzystwie znajomych.