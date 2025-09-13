Najlepsze gry o zombie – 10 topowych tytułów z nieumarłymi w roli głównej

Chociaż o końcu mody na zombie mówi się od wielu lat, kolejne gry ciągle powstają i cieszą się dużą popularnością. Nieumarli to jednak coś, co w elektronicznej rozrywce zawsze się sprawdza. Poniższe dziesięć tytułów jest tego najlepszym przykładem. To obecnie najciekawsze produkcje z zombiakami w roli głównej. Który jednak wzniósł się na najwyższy poziom?

Powód, aby pochylić się nad tematem zombie jest nie byle jaki. Za kilka dni czeka nas premiera Dying Light: The Beast, czyli kolejnej dużej produkcji z nieumarłymi. Z tej okazji nieco dokładniej przyjrzymy się tematowi. Seria Techlandu na pewno zasługuje, aby znaleźć się w takim rankingu. Wystarczy jednak jakości, aby wskoczyć na podium?

10 najlepszych gier o zombie

10. Project Zomboid

Zaczynamy dość nietypowo, bo od bardzo specyficznej gry survivalowej. Na tyle unikatowej, że każda śmierć wiąże się z najwyższą ceną. Tutaj zgon to naturalny element rozgrywki. Gameplay jest bardzo wymagający i nic nie wybacza. Bez podpowiedzi i pomocy – tylko gracz i wielka mapa wypełniona zombiakami, na której trzeba szukać cennych przedmiotów, budować schron i walczyć o przetrwanie. No dobrze, będąc precyzyjnym, można mieć obok siebie znajomych w kooperacji. Ta bardzo wymagająca rozgrywka zapewniła Project Zomboid wielką popularność, która nie ma końca, mimo że gra ma już 12 lat. Co więcej, do tej pory nie opuściła wczesnego dostępu, stale otrzymując nową zawartość.

9. Red Dead Redemption: Undead Nightmare

Totalny zwrot akcji, bo zamiast kolejnej gry, mamy dodatek DLC. Nie jest to jednak byle jakie rozszerzenie. Undead Nightmare to jeden z najlepszych cyfrowych dodatków w historii, oferując graczowi coś znacznie więcej niż tylko nowe misje. Rockstar Games zaserwował ogromne zaskoczenie, wprowadzając na Dziki Zachód zombiaki, totalnie zmieniając klimat i rozgrywkę znaną z Red Dead Redemption. W momencie zapowiedzi wyglądało to jak żart, ale było prawdą. Na szczęście na serio była też rozgrywka, oferuje świetną kampanię, ciekawe misje i niepowtarzalny klimat. Prawdziwy klasyk i, prawdę mówiąc, wielka szkoda, że Rockstar Games już nigdy więcej nie zrobił czegoś z zombiakami w roli głównej.

8. Dead Rising 3

Capcom to jeden z najlepszych specjalistów od zombiaków, głównie za sprawą serii Resident Evil, która w tym tekście zaznacza swoją pozycję. Japoński deweloper ma jeszcze jeden cykl z nieumarłymi, ale robiony już w Ameryce Północnej. Chodzi o Dead Rising, które długo szukało pomysłu na siebie. W mojej opinii najlepsze efekty udało się osiągnąć w trójce. Najważniejsze zmiany to brak ograniczenia czasowego, samodzielnie tworzone pojazdy i, co najważniejsze, niedostępne nigdzie indziej hordy zombiaków. Wjechanie w stado nieumarłych samochodem z piłą na zderzaku było ogromną przyjemnością. Wielka szkoda, że gra wyszła jako tytuł na wyłączność na Xbox One, w dodatku startowy. To sprawiło, że ciężko było osiągnąć sukces komercyjny. Ja jednak do teraz mam wielki sentyment do tej produkcji.