Najbardziej wyczekiwane planszówki 2024 roku - dogrywka!

Sporo jest planszówek, na które naprawdę warto czekać. Dlatego jedna dziesiątka najbardziej wyczekiwanych gier bez prądu to zdecydowanie za mało. Oto więc druga!

Voidfall

Absolutny must-have dla miłośników ciężkich gier euro, zwłaszcza tych, którzy przepadają za klimatami science-fiction. Voidfall jest rozbudowaną planszówką typu 4X (explore, expand, exploit, exterminate), w której kluczowe znaczenie mają decyzje podejmowane przez graczy, a ślepy los zostaje ograniczony do niezbędnego minimum. Każdy uczestnika partii obejmuje kontrolę nad jedną z asymetrycznych frakcji, które stara się jak najlepiej rozwinąć w trakcie trzech galaktycznych cykli. Każdy z nich zawiera specjalne wydarzenie oraz zmienia warunki punktowania. Sercem gry są karty. Zawierają one trzy akcje - i z tego grona gracze wybierają dwie, które rozpatrzą. W ten sposób starają się dokonywać postępów technologicznych, kolonizować nowe tereny na sześciennych płytkach terenu, rozwijać infrastrukturę, produkcję czy rozwijać populację. Co ciekawe, Voidfall jest na tyle elastyczny, że można w niego grać zarówno w trybie rywalizacji, jak i kooperacji, a nawet solo.