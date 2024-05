MotoGP 24 - recenzja. Wyścigi motocyklowe dla każdego

Milestone chce, by kolejne odsłony MotoGP, a zwłaszcza ta najnowsza, były jak najbardziej przystępne dla nowicjuszy, jednocześnie nie zapominając o weteranach. Czy to się udało? Jeszcze jak!

Po kilku godzinach z grą uznałem, że system ten nie działa idealnie, po kilkudziesięciu utwierdziłem się w przekonaniu, że powstał on z myślą o hardkorach. Jeśli spędzicie z MotoGP 24 naprawdę sporo czasu, warto aktywować tę funkcję, jeśli natomiast planujecie grać z doskoku, to zdecydowanie lepiej samemu wybrać odpowiedni poziom wyzwania. Zresztą sam komunikat w grze mówi jasno o tym, że im więcej będziemy jeździć, tym lepiej system dostosuje się do naszych umiejętności. Warto o tym pamiętać, rozpoczynając swoją przygodę z MotoGP 24.

To jednak nie wszystko, bo w MotoGP 24 pod tym względem nie chodzi wyłącznie o pozycję na torze. Milestone w opisywanym aspekcie idzie o krok dalej, więc jeśli my popełniamy błędy, to kierowcy SI również częściej będą się mylić. Faktycznie, przy dłuższych sesjach, kiedy to serwujemy sobie cały weekend zawodów, a nie przystępujemy jedynie do głównego wyścigu i to w minimalnej liczbie okrążeń, jest to początkowo miejscami zauważalne, a z czasem staje się coraz bardziej widoczne. Jeśli mimo wszystko nie zamierzacie korzystać z adaptacyjnego poziomu trudności w MotoGP 24, to wyłączcie go sobie w opcjach - domyślnie jest on bowiem włączony.

Transfery, transfery…

Po zupełnie nowym trybie kariery w MotoGP 23 firma Milestone postanowiła dodać do niego jeszcze jedną, oczekiwaną funkcję. Mianowicie rynek transferowy zawodników. Dotychczas wszyscy kierowcy pozostawali w swoich zespołach na kolejne sezony, co nie miało nic wspólnego z realizmem, przypominając nam o tym, że mamy tutaj do czynienia wyłącznie z grą wyścigową. Realistyczną, pod względem modelu jazdy, ale pomiędzy zawodami wciąż nie było za ciekawie. Do teraz, bo choć oczywiście sami mamy niewielki wpływ na to, co będzie się działo u innych zawodników, my możemy podjąć kluczowe decyzje związane z przyszłością naszego zawodnika.

Już podczas sezonu pojawia się zasadnicze pytanie - czy chcemy pozostać w teamie na kolejny sezon, czy też przejdziemy do innej ekipy? Jeśli zdecydujemy się na tę drugą opcję, wybierzemy miejsce, w którym będziemy kontynuować swoją przygodę. Warto w tym miejscu odnotować, że specjalna zakładka w trybie kariery MotoGP 24 pozwala dodatkowo zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat plotek transferowych. Aż chciałoby się powiedzieć, że w końcu ten wirtualny świat motocyklowy żyje. Że dzięki tej opcji po prostu chce się jeździć w kolejnych sezonach. Mocniejsze drużyny mogą bowiem zostać osłabione po utracie kluczowego kierowcy i przeciwnie. Tym bardziej, że mamy tutaj transfery (rzadziej, ale są) również między kategoriami. Przykładowo po zakończeniu tego sezonu do MotoGP z Moto2 awansował Japończyk Ai Ogura.

Wspominałem już o realizmie?

To właśnie nowy system stewardów sprawia, że gra MotoGP 24 ożywa także na torze, ponieważ na ekranie widzimy szczegółowe informacje związane z karami przyznanymi innym zawodnikom. Rzecz jasna sami także musimy uważać, gdyż jakiekolwiek wykroczenie będzie wiązało się również z otrzymaniem ostrzeżenia, a jeśli nazbieramy ich odpowiednią liczbę, to konieczne będzie przejechanie dłuższego okrążenia, SI może dorzucić nam ponadto kilka sekund do końcowego czasu wyścigu. Poza tym, dzięki licznym opcjom dostosowywania, możemy wybrać, czy chcemy aby stewardzi częściej przymykali oko, czy też byli naprawdę skrupulatni.